https://sarabic.ae/20240520/توقف-الاشتباكات-المسلحة-في-مدينة-الزاوية-غربي-ليبيا-صور-1089036846.html
توقف الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا... صور
توقف الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا... صور
سبوتنيك عربي
قالت أماني محمد، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر في مدينة الزاوية غربي ليبيا، إن الاشتباكات الدائرة جنوب المدينة خلفت قتيلا وأكثر من 20 جريحا. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T15:50+0000
2024-05-20T15:50+0000
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وأوضحت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات توقفت مساء أمس الأحد، بعدما استمرت على مدى يومين.ولفتت إلى أن الضحايا من مناطق أبو صرة والبرناوي والتاجوري والعروي والسيدة زينب، ومنطقة جامع حمزة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ قامت بإجراء نحو 20 عائلة من منطقة الاشتباكات.وقالت مسؤولة الإعلام إن "الهلال الأحمر طالب بفتح ممر آمن وهدنة أكثر من مرة ولم تكن هناك أي استجابة من أطراف النزاع، ولم يكن هناك أي توافق على وقف إطلاق النار".وأوضحت أن "هناك صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ أبرزها قلة الإمكانيات والتجهيزات، على الرغم من أن الفرق مدربة على مثل هذه الكوارث، ولكن لم يكن هناك أي دعم ونقص سيارات الإسعاف".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
توقف الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا... صور
حصري
قالت أماني محمد، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر في مدينة الزاوية غربي ليبيا، إن الاشتباكات الدائرة جنوب المدينة خلفت قتيلا وأكثر من 20 جريحا.
وأوضحت، في تصريح لـ"سبوتنيك
"، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات توقفت مساء أمس الأحد، بعدما استمرت على مدى يومين.
ولفتت إلى أن الضحايا من مناطق أبو صرة والبرناوي والتاجوري والعروي والسيدة زينب، ومنطقة جامع حمزة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ قامت بإجراء نحو 20 عائلة من منطقة الاشتباكات.
وقالت مسؤولة الإعلام إن "الهلال الأحمر طالب بفتح ممر آمن وهدنة أكثر من مرة ولم تكن هناك أي استجابة من أطراف النزاع
، ولم يكن هناك أي توافق على وقف إطلاق النار".
وأوضحت أن "هناك صعوبات كبيرة
تواجه فرق الإنقاذ أبرزها قلة الإمكانيات والتجهيزات، على الرغم من أن الفرق مدربة على مثل هذه الكوارث، ولكن لم يكن هناك أي دعم ونقص سيارات الإسعاف".