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توقف الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا... صور
توقف الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا... صور
سبوتنيك عربي
قالت أماني محمد، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر في مدينة الزاوية غربي ليبيا، إن الاشتباكات الدائرة جنوب المدينة خلفت قتيلا وأكثر من 20 جريحا. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T15:50+0000
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وأوضحت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات توقفت مساء أمس الأحد، بعدما استمرت على مدى يومين.ولفتت إلى أن الضحايا من مناطق أبو صرة والبرناوي والتاجوري والعروي والسيدة زينب، ومنطقة جامع حمزة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ قامت بإجراء نحو 20 عائلة من منطقة الاشتباكات.وقالت مسؤولة الإعلام إن "الهلال الأحمر طالب بفتح ممر آمن وهدنة أكثر من مرة ولم تكن هناك أي استجابة من أطراف النزاع، ولم يكن هناك أي توافق على وقف إطلاق النار".وأوضحت أن "هناك صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ أبرزها قلة الإمكانيات والتجهيزات، على الرغم من أن الفرق مدربة على مثل هذه الكوارث، ولكن لم يكن هناك أي دعم ونقص سيارات الإسعاف".
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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

توقف الاشتباكات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا... صور

15:50 GMT 20.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتوقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي
توقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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قالت أماني محمد، مسؤول الإعلام بالهلال الأحمر في مدينة الزاوية غربي ليبيا، إن الاشتباكات الدائرة جنوب المدينة خلفت قتيلا وأكثر من 20 جريحا.
وأوضحت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الاشتباكات توقفت مساء أمس الأحد، بعدما استمرت على مدى يومين.
ولفتت إلى أن الضحايا من مناطق أبو صرة والبرناوي والتاجوري والعروي والسيدة زينب، ومنطقة جامع حمزة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ قامت بإجراء نحو 20 عائلة من منطقة الاشتباكات.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتوقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي
توقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
توقف الاشتباكات المسلحة بمدينة الزاوية غربي ليبي
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
وقالت مسؤولة الإعلام إن "الهلال الأحمر طالب بفتح ممر آمن وهدنة أكثر من مرة ولم تكن هناك أي استجابة من أطراف النزاع، ولم يكن هناك أي توافق على وقف إطلاق النار".
وأوضحت أن "هناك صعوبات كبيرة تواجه فرق الإنقاذ أبرزها قلة الإمكانيات والتجهيزات، على الرغم من أن الفرق مدربة على مثل هذه الكوارث، ولكن لم يكن هناك أي دعم ونقص سيارات الإسعاف".
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