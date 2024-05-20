https://sarabic.ae/20240520/خبراء-الاتفاقيات-بين-السعودية-وواشنطن-تشمل-جوانب-سياسية-واقتصادية-1089035493.html

خبراء: الاتفاقيات بين السعودية وواشنطن تشمل جوانب سياسية واقتصادية

خبراء: الاتفاقيات بين السعودية وواشنطن تشمل جوانب سياسية واقتصادية

سبوتنيك عربي

تتواصل اللقاءات بين القادة والمسؤولين في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل للصيغ النهائية بشأن الاتفاقيات المرتقب توقيعها بين البلدين. 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T15:31+0000

2024-05-20T15:31+0000

2024-05-20T15:31+0000

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بالأمس بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في مدينة الظهران السعودية "الصيغة شبه النهائية" لاتفاق بين واشنطن والرياض.وفق البيان الصادر عن وكالة "واس" السعودية، جرى "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية".تشير تصريحات الخبراء في الإطار، إلى أن الاتفاقيات التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، قد تقتصر على المستوى الثنائي بين البلدين، مع استبعاد الملف الخاص بالتطبيع بين إسرائيل والرياض.رغم الموقف الأمريكي الواضح الداعم لإسرائيل على حساب حل الدولتين أو إنهاء الأزمة، تبدو أمريكا عازمة على إنجاز أي خطوة في الإطار، قد تساعد إدارة بايدن في الانتخابات المقبلة، وفق الخبراء.وأشارت تقارير سابقة إلى أن البلدين اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية ومساعدة واشنطن للرياض في مجال الطاقة النووية المدنية.من ناحيته، قال جلال إبراهيم، المحلل السياسي السعودي، إن الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا، قد تكون قاربت للعلانية، في إطار سبل تعزيز العلاقات بمختلف المجالات والقضايا الحيوية، ذات الشؤون الثنائية والإقليمية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المبادرات تهدف لبلورة رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا، واستقرارا وترابطا مع العالم، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أولا، وإيجاد المسار الجاد لحل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتطلعاته المشروعة".وأشار إلى أن لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد محمد بن سلمان، ضمن سلسلة من اللقاءات الأمريكية تأتي ضمن مسار التوصل إلى اتفاقيات استراتيجية.وتابع: "شهدت العلاقات بين واشنطن والرياض في السنوات الأخيرة توترات، على خلفية سجل المملكة على صعيد حقوق الإنسان، لكن المصالح كانت أقوى لتتقرب السياسة الأمريكية للسعودية، في قضايا كبيرة منها جهود المملكة في استقرار السوق النفطي وأسعار النفط".ولفت إلى أن "سوليفان سيزور إسرائيل على خلفية العملية العسكرية في رفح، ليلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، لينقل موقف المملكة والعرب من تلك البشاعات".في الإطار، قال الأكاديمي السعودي، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن العلاقة بين البلدين استراتيجية، منذ عقود، وحتى قبل تأسيس إسرائيل.مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رؤية السعودية بشأن استقرار المنطقة والسعي للحفاظ على التنمية الاقتصادية التي تتأسس على الأمن الإقليمي والدولي، تتطلب اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار.وأوضح أن التقارب بين السعودية والجانب الأمريكي على المستوى الاقتصادي، والتشابه الكبير بينهما على مستوى الفكر الاقتصادي، يشير إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستشمل جوانب اقتصادية هامة بين البلدين.وشدد على أن الطريق الذي يربط الهند بأوروبا يحتل أولوية بالنسبة للغرب، بالإضافة للانضمام لـ "بريكس" والاتفاقيات الهامة التي وقعت مع الجانب الروسي والصين، ما يجعل هناك مصلحة دولية في الاستقرار، وهو ما يجب أن يتوفر عبر تهدئة الأوضاع والاستقرار في المنطقة.وشدد على أن الجوانب الاقتصادية يمكنها أن تكون عوامل تقارب بين العديد من الدول العالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وسبق للسعودية أن شددت على أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة"، مضيفة أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".في وقت سابق، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بتريوس، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي يعد أمرا "بعيد المنال".وأضاف بتريوس في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "العائق الوحيد الكبير" أمام تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب هو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.وأشار بتريوس إلى أن "أمريكا حاولت الخروج من الشرق الأوسط، مثل أفغانستان، لكن ذلك لم يحدث".وأوضح أن "هذه المنطقة مهمة للغاية بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمي".جدير بالذكر أنه في بداية مايو/ أيار الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن الجزء الثنائي من صفقة الحزمة المحتملة مع المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تشمل التطبيع مع إسرائيل.وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، قال إن عملية "طوفان الأقصى" من تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، قلبت مخطط إبرام اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية رأسا على عقب.

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