خبراء: الاتفاقيات بين السعودية وواشنطن تشمل جوانب سياسية واقتصادية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:28 GMT
26 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب سقوط مروحية رئيسي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240520/خبراء-الاتفاقيات-بين-السعودية-وواشنطن-تشمل-جوانب-سياسية-واقتصادية-1089035493.html
خبراء: الاتفاقيات بين السعودية وواشنطن تشمل جوانب سياسية واقتصادية
خبراء: الاتفاقيات بين السعودية وواشنطن تشمل جوانب سياسية واقتصادية
سبوتنيك عربي
تتواصل اللقاءات بين القادة والمسؤولين في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل للصيغ النهائية بشأن الاتفاقيات المرتقب توقيعها بين البلدين. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T15:31+0000
2024-05-20T15:31+0000
حصري
أخبار حزب الله
تقارير سبوتنيك
سبوتنيك
أخبار السعودية اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_0:184:2985:1863_1920x0_80_0_0_f43bf9315d178656dfdd50907b70c857.jpg
بالأمس بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في مدينة الظهران السعودية "الصيغة شبه النهائية" لاتفاق بين واشنطن والرياض.وفق البيان الصادر عن وكالة "واس" السعودية، جرى "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية".تشير تصريحات الخبراء في الإطار، إلى أن الاتفاقيات التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، قد تقتصر على المستوى الثنائي بين البلدين، مع استبعاد الملف الخاص بالتطبيع بين إسرائيل والرياض.رغم الموقف الأمريكي الواضح الداعم لإسرائيل على حساب حل الدولتين أو إنهاء الأزمة، تبدو أمريكا عازمة على إنجاز أي خطوة في الإطار، قد تساعد إدارة بايدن في الانتخابات المقبلة، وفق الخبراء.وأشارت تقارير سابقة إلى أن البلدين اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية ومساعدة واشنطن للرياض في مجال الطاقة النووية المدنية.من ناحيته، قال جلال إبراهيم، المحلل السياسي السعودي، إن الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا، قد تكون قاربت للعلانية، في إطار سبل تعزيز العلاقات بمختلف المجالات والقضايا الحيوية، ذات الشؤون الثنائية والإقليمية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المبادرات تهدف لبلورة رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا، واستقرارا وترابطا مع العالم، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أولا، وإيجاد المسار الجاد لحل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتطلعاته المشروعة".وأشار إلى أن لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد محمد بن سلمان، ضمن سلسلة من اللقاءات الأمريكية تأتي ضمن مسار التوصل إلى اتفاقيات استراتيجية.وتابع: "شهدت العلاقات بين واشنطن والرياض في السنوات الأخيرة توترات، على خلفية سجل المملكة على صعيد حقوق الإنسان، لكن المصالح كانت أقوى لتتقرب السياسة الأمريكية للسعودية، في قضايا كبيرة منها جهود المملكة في استقرار السوق النفطي وأسعار النفط".ولفت إلى أن "سوليفان سيزور إسرائيل على خلفية العملية العسكرية في رفح، ليلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، لينقل موقف المملكة والعرب من تلك البشاعات".في الإطار، قال الأكاديمي السعودي، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن العلاقة بين البلدين استراتيجية، منذ عقود، وحتى قبل تأسيس إسرائيل.مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رؤية السعودية بشأن استقرار المنطقة والسعي للحفاظ على التنمية الاقتصادية التي تتأسس على الأمن الإقليمي والدولي، تتطلب اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار.وأوضح أن التقارب بين السعودية والجانب الأمريكي على المستوى الاقتصادي، والتشابه الكبير بينهما على مستوى الفكر الاقتصادي، يشير إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستشمل جوانب اقتصادية هامة بين البلدين.وشدد على أن الطريق الذي يربط الهند بأوروبا يحتل أولوية بالنسبة للغرب، بالإضافة للانضمام لـ "بريكس" والاتفاقيات الهامة التي وقعت مع الجانب الروسي والصين، ما يجعل هناك مصلحة دولية في الاستقرار، وهو ما يجب أن يتوفر عبر تهدئة الأوضاع والاستقرار في المنطقة.وشدد على أن الجوانب الاقتصادية يمكنها أن تكون عوامل تقارب بين العديد من الدول العالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.وسبق للسعودية أن شددت على أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة"، مضيفة أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".في وقت سابق، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بتريوس، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي يعد أمرا "بعيد المنال".وأضاف بتريوس في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "العائق الوحيد الكبير" أمام تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب هو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.وأشار بتريوس إلى أن "أمريكا حاولت الخروج من الشرق الأوسط، مثل أفغانستان، لكن ذلك لم يحدث".وأوضح أن "هذه المنطقة مهمة للغاية بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمي".جدير بالذكر أنه في بداية مايو/ أيار الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن الجزء الثنائي من صفقة الحزمة المحتملة مع المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تشمل التطبيع مع إسرائيل.وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، قال إن عملية "طوفان الأقصى" من تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، قلبت مخطط إبرام اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية رأسا على عقب.
https://sarabic.ae/20240503/خبير-أمني-سعودي-إسرائيل-جزء-من-الصفقة-بين-الرياض-وواشنطن-وليست-الأساس-1088511734.html
https://sarabic.ae/20240514/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يعتزم-زيارة-السعودية-وإسرائيل-لإجراء-محادثات-بشأن-رفح-والتطبيع-1088842330.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/07/1083831285_127:0:2856:2047_1920x0_80_0_0_709a31b6989db222a222a282b242fd17.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك, أخبار السعودية اليوم
حصري, أخبار حزب الله, تقارير سبوتنيك, سبوتنيك, أخبار السعودية اليوم

خبراء: الاتفاقيات بين السعودية وواشنطن تشمل جوانب سياسية واقتصادية

15:31 GMT 20.05.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية، ولقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، 6 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
تتواصل اللقاءات بين القادة والمسؤولين في السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل التوصل للصيغ النهائية بشأن الاتفاقيات المرتقب توقيعها بين البلدين.
بالأمس بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، في مدينة الظهران السعودية "الصيغة شبه النهائية" لاتفاق بين واشنطن والرياض.
وفق البيان الصادر عن وكالة "واس" السعودية، جرى "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية".
تشير تصريحات الخبراء في الإطار، إلى أن الاتفاقيات التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها، قد تقتصر على المستوى الثنائي بين البلدين، مع استبعاد الملف الخاص بالتطبيع بين إسرائيل والرياض.
رغم الموقف الأمريكي الواضح الداعم لإسرائيل على حساب حل الدولتين أو إنهاء الأزمة، تبدو أمريكا عازمة على إنجاز أي خطوة في الإطار، قد تساعد إدارة بايدن في الانتخابات المقبلة، وفق الخبراء.
وأشارت تقارير سابقة إلى أن البلدين اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية الأمريكية ومساعدة واشنطن للرياض في مجال الطاقة النووية المدنية.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يستقبل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في الرياض، السعودية، 5 فبراير/ شباط 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
خبير أمني سعودي: إسرائيل جزء من الصفقة بين الرياض وواشنطن وليست الأساس
3 مايو, 17:24 GMT
من ناحيته، قال جلال إبراهيم، المحلل السياسي السعودي، إن الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين السعودية وأمريكا، قد تكون قاربت للعلانية، في إطار سبل تعزيز العلاقات بمختلف المجالات والقضايا الحيوية، ذات الشؤون الثنائية والإقليمية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن المبادرات تهدف لبلورة رؤية مشتركة لشرق أوسط أكثر سلاما وأمنا وازدهارا، واستقرارا وترابطا مع العالم، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة وضرورة وقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية أولا، وإيجاد المسار الجاد لحل الدولتين بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني، وتطلعاته المشروعة".
وأشار إلى أن لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي وولي العهد محمد بن سلمان، ضمن سلسلة من اللقاءات الأمريكية تأتي ضمن مسار التوصل إلى اتفاقيات استراتيجية.
وتابع: "شهدت العلاقات بين واشنطن والرياض في السنوات الأخيرة توترات، على خلفية سجل المملكة على صعيد حقوق الإنسان، لكن المصالح كانت أقوى لتتقرب السياسة الأمريكية للسعودية، في قضايا كبيرة منها جهود المملكة في استقرار السوق النفطي وأسعار النفط".
ولفت إلى أن "سوليفان سيزور إسرائيل على خلفية العملية العسكرية في رفح، ليلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس، لينقل موقف المملكة والعرب من تلك البشاعات".
في الإطار، قال الأكاديمي السعودي، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، إن العلاقة بين البلدين استراتيجية، منذ عقود، وحتى قبل تأسيس إسرائيل.
مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن رؤية السعودية بشأن استقرار المنطقة والسعي للحفاظ على التنمية الاقتصادية التي تتأسس على الأمن الإقليمي والدولي، تتطلب اتخاذ خطوات جادة في هذا الإطار.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
مستشار الأمن القومي الأمريكي يعتزم زيارة السعودية وإسرائيل لإجراء محادثات بشأن رفح و"التطبيع"
14 مايو, 18:57 GMT
وأوضح أن التقارب بين السعودية والجانب الأمريكي على المستوى الاقتصادي، والتشابه الكبير بينهما على مستوى الفكر الاقتصادي، يشير إلى أن الاتفاقيات المرتقبة ستشمل جوانب اقتصادية هامة بين البلدين.
وشدد على أن الطريق الذي يربط الهند بأوروبا يحتل أولوية بالنسبة للغرب، بالإضافة للانضمام لـ "بريكس" والاتفاقيات الهامة التي وقعت مع الجانب الروسي والصين، ما يجعل هناك مصلحة دولية في الاستقرار، وهو ما يجب أن يتوفر عبر تهدئة الأوضاع والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن الجوانب الاقتصادية يمكنها أن تكون عوامل تقارب بين العديد من الدول العالم، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وسبق للسعودية أن شددت على أنه "لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل دون وقف القتال في غزة"، مضيفة أن "أساس التطبيع مع إسرائيل هو الاعتماد على مبادرة السلام العربية".
في وقت سابق، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق، ديفيد بتريوس، إن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية في الوقت الحالي يعد أمرا "بعيد المنال".
وأضاف بتريوس في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أن "العائق الوحيد الكبير" أمام تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب هو حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وأشار بتريوس إلى أن "أمريكا حاولت الخروج من الشرق الأوسط، مثل أفغانستان، لكن ذلك لم يحدث".
وأوضح أن "هذه المنطقة مهمة للغاية بالنسبة للعالم وللاقتصاد العالمي".
جدير بالذكر أنه في بداية مايو/ أيار الجاري، أعلنت الولايات المتحدة، أنها "قريبة جدا" من التوصل إلى اتفاق بشأن الجزء الثنائي من صفقة الحزمة المحتملة مع المملكة العربية السعودية، والتي يجب أن تشمل التطبيع مع إسرائيل.
وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل، جاك ليو، قال إن عملية "طوفان الأقصى" من تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، قلبت مخطط إبرام اتفاقية تطبيع بين إسرائيل والسعودية رأسا على عقب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:12 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له13:10 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أيرلندا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين06:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала