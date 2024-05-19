https://sarabic.ae/20240519/ولي-العهد-السعودي-يبحث-مع-مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-مشروعات-الاتفاقيات-الاستراتيجية-بين-البلدين-1088976842.html

ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين

ولي العهد السعودي يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي مشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين البلدين

سبوتنيك عربي

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، ما يتم العمل عليه بين الجانبين في الشأن... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T05:34+0000

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كما بحث الجانبان خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض، المستجدات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة، ووقف الحرب فيها، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وأشارت الوكالة السعودية، كذلك، إلى أن اللقاء استعرض العلاقات الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، والتي قارب العمل على الانتهاء منها.وسيسافر مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل، اليوم الأحد، للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب في غزة، والمفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين والأزمة الإنسانية وأزمة اللاجئين، بحسب بيان من البيت الأبيض.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي من الجانب الفلسطيني، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 79 ألف مصاب، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

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https://sarabic.ae/20240514/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-يعتزم-زيارة-السعودية-وإسرائيل-لإجراء-محادثات-بشأن-رفح-والتطبيع-1088842330.html

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