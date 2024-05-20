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https://sarabic.ae/20240520/كلوب-وصلاح-ينهيان-مسيرة-7-سنوات-بـالعناق-الأخير-فيديو-1089009784.html
كلوب وصلاح ينهيان مسيرة 7 سنوات بـ"العناق الأخير"... فيديو
كلوب وصلاح ينهيان مسيرة 7 سنوات بـ"العناق الأخير"... فيديو
سبوتنيك عربي
ودع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، لاعبي فريق ليفربول، بعدما قرر إنهاء مسيرته الحافلة مع الفريق، والتقطت عدسات الكاميرات لحظات مؤثرة ودع خلالها كلوب لاعبي... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T07:40+0000
2024-05-20T07:40+0000
مجتمع
رياضة
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أخبار حزب الله
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
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جاء ذلك بعد صافرة الحكم بنهاية المباراة الأخيرة لكلوب مع ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون واندررز بهدفين دون رد، على أرض ملعب "أنفيلد"، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وظهر كلوب موجها بعض الكلمات إلى صلاح داخل الملعب، قبل أن يتعانقا لآخر مرة تحت مظلة ليفربول، لتنتهي بذلك مسيرة صلاح تحت قيادة كلوب والتي استمرت 7 مواسم، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها: البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي. في السياق ذاته، شارك مشجعو نادي ليفربول في وداع كلوب، حيث رفعوا "تيفو" في المدرجات يحمل اسمه ووجهوا التحية بالهتافات، في حين بادلهم كلوب التحية.وفي وقت سابق، أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، انتهاء المشكلة التي وقعت بينه وبين مهاجم فريقه محمد صلاح.ونقلت بوابة "الأهرام" عن كلوب، قوله: "لو لم نكن نعرف بعضنا بعضا لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة، لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا، لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".تأتي تصريحات كلوب بعد وقوع مشادة بينه وبين صلاح، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ليفربول في مواجهة وست هام، التي انتهت بنتيجة (2-2).واستاء صلاح عندما تأخر قرار كلوب بإشراكه في المباراة حتى الدقيقة 79، وانتهت المشادة بعدما تدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز الذي حاول التخفيف من غضب النجم المصري.وكان كلوب قد رفض بعد المباراة الحديث عن الواقعة، واكتفى بالقول: "تحدثنا بشأن ذلك مع صلاح في غرفة الملابس. الأمر انتهى"، لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، حيث قال: "ستشتعل النيران اليوم إذا تحدثت".
https://sarabic.ae/20240510/محمد-صلاح-يخرج-من-قائمة-المرشحين-لجائزة-أفضل-لاعب-في-موسم-الدوري-الإنجليزي-1088710200.html
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رياضة, منوعات, أخبار حزب الله, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, منوعات, أخبار حزب الله, اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي

كلوب وصلاح ينهيان مسيرة 7 سنوات بـ"العناق الأخير"... فيديو

07:40 GMT 20.05.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFFالألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول
الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© AFP 2023 / OLI SCARFF
تابعنا عبر
ودع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، لاعبي فريق ليفربول، بعدما قرر إنهاء مسيرته الحافلة مع الفريق، والتقطت عدسات الكاميرات لحظات مؤثرة ودع خلالها كلوب لاعبي الفريق وعلى رأسهم النجم المصري محمد صلاح.
جاء ذلك بعد صافرة الحكم بنهاية المباراة الأخيرة لكلوب مع ليفربول في مواجهة وولفرهامبتون واندررز بهدفين دون رد، على أرض ملعب "أنفيلد"، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وظهر كلوب موجها بعض الكلمات إلى صلاح داخل الملعب، قبل أن يتعانقا لآخر مرة تحت مظلة ليفربول، لتنتهي بذلك مسيرة صلاح تحت قيادة كلوب والتي استمرت 7 مواسم، حققا خلالها عددًا من الألقاب، أبرزها: البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.
في السياق ذاته، شارك مشجعو نادي ليفربول في وداع كلوب، حيث رفعوا "تيفو" في المدرجات يحمل اسمه ووجهوا التحية بالهتافات، في حين بادلهم كلوب التحية.
وفي وقت سابق، أكد المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، انتهاء المشكلة التي وقعت بينه وبين مهاجم فريقه محمد صلاح.
ونقلت بوابة "الأهرام" عن كلوب، قوله: "لو لم نكن نعرف بعضنا بعضا لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة، لكن الاحترام متبادل بيننا وبالتالي لا مشكلة فعلا، لقد سويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".
محمد صلاح خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإيطالي بين روما وإنتر ميلان في 19 مارس 2016 على الملعب الأولمبي في روما - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
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10 مايو, 13:52 GMT
تأتي تصريحات كلوب بعد وقوع مشادة بينه وبين صلاح، الأسبوع الماضي، خلال مباراة ليفربول في مواجهة وست هام، التي انتهت بنتيجة (2-2).
واستاء صلاح عندما تأخر قرار كلوب بإشراكه في المباراة حتى الدقيقة 79، وانتهت المشادة بعدما تدخل المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز الذي حاول التخفيف من غضب النجم المصري.
وكان كلوب قد رفض بعد المباراة الحديث عن الواقعة، واكتفى بالقول: "تحدثنا بشأن ذلك مع صلاح في غرفة الملابس. الأمر انتهى"، لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، حيث قال: "ستشتعل النيران اليوم إذا تحدثت".
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