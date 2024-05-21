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إصابة أسماء الأسد بمرض "الابيضاض النقوي الحاد"
إصابة أسماء الأسد بمرض "الابيضاض النقوي الحاد"
سبوتنيك عربي
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا". 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T08:22+0000
2024-05-21T08:22+0000
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وقالت الرئاسة السورية في بيان، إنه "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".وأضاف البيان: "وبالتالي (السيدة الأولى) ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".الجدير بالذكر أن أسماء الأسد كانت قد أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي في عام 2018، وتبعت بعدها خطة علاجية لتعلن الشفاء التام من المرض عام 2019.تضامن عالمي في مواجهة السرطان...5 مشاهير عرب انتصروا على المرض العضال
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العالم العربي, منوعات, أخبار الرئيس بشار
العالم العربي, منوعات, أخبار الرئيس بشار
إصابة أسماء الأسد بمرض "الابيضاض النقوي الحاد"
08:22 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 08:24 GMT 21.05.2024)
أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".
وقالت الرئاسة السورية في بيان، إنه "بعد ظهور عدة أعراض وعلامات مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد
بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".
وتابعت الرئاسة السورية في بيانها: "ستخضع السيدة الأولى أسماء الأسد لبروتوكول علاجي يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي".
وأضاف البيان: "وبالتالي (السيدة الأولى) ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة في الفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج".
الجدير بالذكر أن أسماء الأسد
كانت قد أعلنت عن إصابتها بسرطان الثدي في عام 2018، وتبعت بعدها خطة علاجية لتعلن الشفاء التام من المرض عام 2019.