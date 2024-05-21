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الإنسان والثقافة
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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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السفير الإيراني لدى روسيا: كييف لم تقدم تعازيها لطهران بحادث طائرة رئيسي
السفير الإيراني لدى روسيا: كييف لم تقدم تعازيها لطهران بحادث طائرة رئيسي
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران، فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T09:20+0000
2024-05-21T09:20+0000
روسيا
إيران
إبراهيم رئيسي
أخبار أوكرانيا
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وقال جلالي، خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف" على "يوتيوب"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الأوكرانية الرسمية قد أعربت عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني: "لم أسمع عن هذا".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
https://sarabic.ae/20240520/وزير-الدفاع-الأمريكي-لم-يكن-لنا-دور-في-سقوط-مروحية-الرئيس-الإيراني-ووزير-الخارجية-1089040461.html
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روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار أوكرانيا

السفير الإيراني لدى روسيا: كييف لم تقدم تعازيها لطهران بحادث طائرة رئيسي

09:20 GMT 21.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران، فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما.
وقال جلالي، خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف" على "يوتيوب"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الأوكرانية الرسمية قد أعربت عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني: "لم أسمع عن هذا".
موقع تحطم طائرة المروحية التابعة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
وزير الدفاع الأمريكي: لم يكن لنا دور في سقوط مروحية الرئيس الإيراني ووزير الخارجية
أمس, 17:32 GMT
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
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