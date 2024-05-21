https://sarabic.ae/20240521/السفير-الإيراني-لدى-روسيا-كييف-لم-تقدم-تعازيها-لطهران-بحادث-طائرة-رئيسي--1089055472.html
السفير الإيراني لدى روسيا: كييف لم تقدم تعازيها لطهران بحادث طائرة رئيسي
السفير الإيراني لدى روسيا: كييف لم تقدم تعازيها لطهران بحادث طائرة رئيسي
سبوتنيك عربي
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران، فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T09:20+0000
2024-05-21T09:20+0000
2024-05-21T09:20+0000
روسيا
إيران
إبراهيم رئيسي
أخبار أوكرانيا
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وقال جلالي، خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف" على "يوتيوب"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الأوكرانية الرسمية قد أعربت عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني: "لم أسمع عن هذا".وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية.وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.
https://sarabic.ae/20240520/وزير-الدفاع-الأمريكي-لم-يكن-لنا-دور-في-سقوط-مروحية-الرئيس-الإيراني-ووزير-الخارجية-1089040461.html
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روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار أوكرانيا
روسيا, إيران, إبراهيم رئيسي, أخبار أوكرانيا
السفير الإيراني لدى روسيا: كييف لم تقدم تعازيها لطهران بحادث طائرة رئيسي
أعلن السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، أن كييف لم تقدم تعازيها رسميا لطهران، فيما يتعلق بوفاة الرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما.
وقال جلالي، خلال مقابلة مع برنامج "سولوفييف لايف" على "يوتيوب"، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطات الأوكرانية الرسمية قد أعربت عن تعازيها بوفاة الرئيس الإيراني
: "لم أسمع عن هذا".
وتوفي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وجميع من كانوا على متن الطائرة الرئاسية المنكوبة، والتي كان على متنها 9 أفراد على رأسهم الرئيس ووزير الخارجية
.
وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، تعرضت المروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له، أول أمس الأحد، لحادث أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.