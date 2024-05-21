https://sarabic.ae/20240521/تفسير-جديد-للثقوب-الغامضة-في-قاع-المحيط--فيديو--1089071625.html
تفسير جديد للثقوب الغامضة في قاع المحيط ... فيديو
تفسير جديد للثقوب الغامضة في قاع المحيط ... فيديو
سبوتنيك عربي
قبالة ساحل "بيغ سور" في كاليفورنيا، في أعماق المحيط، تقع مناظر طبيعية غامضة تتخللها ثقوب كبيرة في الطين والرمل. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T16:25+0000
2024-05-21T16:25+0000
2024-05-21T16:25+0000
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النظرية المقبولة عمومًا هي أن الثقوب الموجودة في قاع المحيط هي نتاج غاز الميثان أو حتى السوائل الساخنة، التي تتدفق من باطن الأرض إلى أعلى وتدفع بعض الرواسب الناعمة بعيدًا. ولكن في حين أن هذا قد يكون صحيحا في التجاويف تحت الماء في بعض أجزاء العالم، إلا أن هذا ليس هو الحال دائما.يعد حقل "بيغ سور" قبالة ساحل كاليفورنيا هو الأكبر من نوعه في أمريكا الشمالية. وهو بحجم مدينة لوس أنجلوس تقريبًا، ويحتوي على أكثر من 5200 تجويف، يصل متوسط عرضها إلى 175 مترًا (574 قدمًا) وعمقها 5 أمتار (16 قدمًا).ومن المقرر أن يكون الموقع بمثابة مزرعة رياح بحرية محتملة، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن وجود غاز الميثان الذي يمكن أن يقوض استقرار البنية التحتية.حتى وقت قريب، لم يكن الخبراء يعلمون أن خنازير وثعابين البحر هي التي أحدثت أصغر الثقوب التي شوهدت في حقل بحر الشمال.يقال أحيانًا إن قاع البحر هو الحدود النهائية للأرض. والسباق مستمر لمسح هذا العالم الغريب، ليس فقط من أجل الفضول العلمي ولكن أيضًا من أجل جدوى الصناعات الجديدة، مثل زراعة الرياح البحرية أو التعدين في قاع البحر، لكن مراقبة النظام البيئي شيء وفهمه شيء آخر.
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سبوتنيك عربي
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المحيطات, أعماق المحيطات, بحار ومحيطات, اكتشافات
المحيطات, أعماق المحيطات, بحار ومحيطات, اكتشافات
تفسير جديد للثقوب الغامضة في قاع المحيط ... فيديو
قبالة ساحل "بيغ سور" في كاليفورنيا، في أعماق المحيط، تقع مناظر طبيعية غامضة تتخللها ثقوب كبيرة في الطين والرمل.
النظرية المقبولة عمومًا هي أن الثقوب الموجودة في قاع المحيط
هي نتاج غاز الميثان أو حتى السوائل الساخنة، التي تتدفق من باطن الأرض إلى أعلى وتدفع بعض الرواسب الناعمة بعيدًا. ولكن في حين أن هذا قد يكون صحيحا في التجاويف تحت الماء في بعض أجزاء العالم، إلا أن هذا ليس هو الحال دائما.
يعد حقل "بيغ سور" قبالة ساحل كاليفورنيا هو الأكبر من نوعه في أمريكا الشمالية. وهو بحجم مدينة لوس أنجلوس تقريبًا، ويحتوي على أكثر من 5200 تجويف، يصل متوسط عرضها إلى 175 مترًا (574 قدمًا) وعمقها 5 أمتار (16 قدمًا).
ومن المقرر أن يكون الموقع بمثابة مزرعة رياح بحرية محتملة، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن وجود غاز الميثان الذي يمكن أن يقوض استقرار البنية التحتية.
وفي رحلة استكشافية حديثة إلى ثقوب "بيغ سور"، التي تقع على عمق 500 إلى 1500 متر، عثر روبوت تحت الماء، يديره باحثون من معهد (MBARI)، على أدلة ضئيلة على وجود فتحات لغاز الميثان أو تدفقات السوائل الأخرى. فيما يعتقد الفريق أن هذه الفتحات ربما تكونت نتيجة الجاذبية المطلقة.
حتى وقت قريب، لم يكن الخبراء يعلمون أن خنازير وثعابين البحر
هي التي أحدثت أصغر الثقوب التي شوهدت في حقل بحر الشمال.
يقول الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد (MBARI)، كريس شولين: "إن توسيع الطاقة المتجددة أمر بالغ الأهمية لتحقيق التخفيضات الكبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اللازمة لمنع المزيد من تغير المناخ الذي لا رجعة فيه".
يقال أحيانًا إن قاع البحر هو الحدود النهائية للأرض. والسباق مستمر لمسح هذا العالم الغريب، ليس فقط من أجل الفضول العلمي ولكن أيضًا من أجل جدوى الصناعات الجديدة، مثل زراعة الرياح البحرية أو التعدين في قاع البحر، لكن مراقبة النظام البيئي شيء وفهمه شيء آخر.