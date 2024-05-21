https://sarabic.ae/20240521/تفسير-جديد-للثقوب-الغامضة-في-قاع-المحيط--فيديو--1089071625.html

تفسير جديد للثقوب الغامضة في قاع المحيط ... فيديو

تفسير جديد للثقوب الغامضة في قاع المحيط ... فيديو

سبوتنيك عربي

قبالة ساحل "بيغ سور" في كاليفورنيا، في أعماق المحيط، تقع مناظر طبيعية غامضة تتخللها ثقوب كبيرة في الطين والرمل. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T16:25+0000

2024-05-21T16:25+0000

2024-05-21T16:25+0000

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النظرية المقبولة عمومًا هي أن الثقوب الموجودة في قاع المحيط هي نتاج غاز الميثان أو حتى السوائل الساخنة، التي تتدفق من باطن الأرض إلى أعلى وتدفع بعض الرواسب الناعمة بعيدًا. ولكن في حين أن هذا قد يكون صحيحا في التجاويف تحت الماء في بعض أجزاء العالم، إلا أن هذا ليس هو الحال دائما.يعد حقل "بيغ سور" قبالة ساحل كاليفورنيا هو الأكبر من نوعه في أمريكا الشمالية. وهو بحجم مدينة لوس أنجلوس تقريبًا، ويحتوي على أكثر من 5200 تجويف، يصل متوسط ​​عرضها إلى 175 مترًا (574 قدمًا) وعمقها 5 أمتار (16 قدمًا).ومن المقرر أن يكون الموقع بمثابة مزرعة رياح بحرية محتملة، ولكن كانت هناك مخاوف بشأن وجود غاز الميثان الذي يمكن أن يقوض استقرار البنية التحتية.حتى وقت قريب، لم يكن الخبراء يعلمون أن خنازير وثعابين البحر هي التي أحدثت أصغر الثقوب التي شوهدت في حقل بحر الشمال.يقال أحيانًا إن قاع البحر هو الحدود النهائية للأرض. والسباق مستمر لمسح هذا العالم الغريب، ليس فقط من أجل الفضول العلمي ولكن أيضًا من أجل جدوى الصناعات الجديدة، مثل زراعة الرياح البحرية أو التعدين في قاع البحر، لكن مراقبة النظام البيئي شيء وفهمه شيء آخر.

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المحيطات, أعماق المحيطات, بحار ومحيطات, اكتشافات