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https://sarabic.ae/20240521/حزب-الله-يستهدف-13-موقعًا-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1089048361.html
حزب الله يستهدف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يستهدف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T02:01+0000
2024-05-21T02:01+0000
أخبار حزب الله
الحرب على حزب الله
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الإثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف "ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا، وثكنة ‏راميم بصواريخ بركان".وقال الحزب إنه استهدف "بالصواريخ الموجهة مركزًا للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وأصاب مكان استقرار وتجمع ضباط الجيش بشكل ‌‏مباشر وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان، ‏موقع المطلة، وموقع المرج ‏ل3 مرات متتالية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة".وأشار بيان حزب الله إلى أن مقاتليه قصفوا "7 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث قصفوا مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي واشتعال النيران فيها، وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وموقع ‏المالكية وانتشار للجنود في محيطه بقذائف المدفعيّة، كما تم استهداف موقع ‏راميا، و موقع جل العلام، وبعد رصد ‏ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية وعند تحرك مجموعة جنود بداخله استهدفها عناصر حزب الله بالأسلحة ‏الصاروخية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".وأوضح البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات العديسة، حولا، مركبا، الخيام، حمى راشيا الفخار، سهل الخيام-مرجعيون، ميس الجبل، كفرشوبا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدة عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصف بلدات المنصوري، سهل المعلية-المالكية، علما الشعب، الناقورة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-وحدة-الكوماندوز-التابعة-لـحزب-الله-لا-تزال-على-الحدود-وتتمتع-بقدرات-كبيرة-1088962834.html
https://sarabic.ae/20240519/حزب-الله-يستهدف-عربة-هامر-إسرائيلية-بصاروخ-موجه-ويوقع-طاقمها-بين-قتيل-وجريح-1088984908.html
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أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله

حزب الله يستهدف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

02:01 GMT 21.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، استهداف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الإثنين في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، 7 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف "ثكنة ‏زبدين في مزارع شبعا، وثكنة ‏راميم بصواريخ بركان".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
إسرائيل.. وحدة الكوماندوز التابعة لـ"حزب الله" لا تزال على الحدود وتتمتع بقدرات كبيرة
18 مايو, 13:52 GMT
وقال الحزب إنه استهدف "بالصواريخ الموجهة مركزًا للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر وأصاب مكان استقرار وتجمع ضباط الجيش بشكل ‌‏مباشر وإيقاعهم جميعًا بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية ‏نقل الإصابات ‏من المكان، ‏موقع المطلة، وموقع المرج ‏ل3 مرات متتالية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة".
وأشار بيان حزب الله إلى أن مقاتليه قصفوا "7 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث قصفوا مقر الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصاروخ بركان ثقيل أدى إلى تدمير جزء منها وإصابة عدد من جنود الجيش الإسرائيلي واشتعال النيران فيها، وموقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة، وموقع ‏المالكية وانتشار للجنود في محيطه بقذائف المدفعيّة، كما تم استهداف موقع ‏راميا، و موقع جل العلام، وبعد رصد ‏ومتابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع المالكية وعند تحرك مجموعة جنود بداخله استهدفها عناصر حزب الله بالأسلحة ‏الصاروخية وأوقعوا فيهم إصابات مؤكدة".
وأوضح البيان إلى أن الجيش الإسرائيلي "استهدف بالمدفعية الثقيلة 14 بلدة في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات العديسة، حولا، مركبا، الخيام، حمى راشيا الفخار، سهل الخيام-مرجعيون، ميس الجبل، كفرشوبا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدة عيتا الشعب، وفي القطاع الغربي قصف بلدات المنصوري، سهل المعلية-المالكية، علما الشعب، الناقورة".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
"حزب الله" يستهدف عربة "هامر" إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح
19 مايو, 11:54 GMT
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخرا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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