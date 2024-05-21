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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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https://sarabic.ae/20240521/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يوجه-بتحركات-عاجلة-حيال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-ومخيم-جنين-1089082433.html
رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بتحركات عاجلة حيال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بتحركات عاجلة حيال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين
سبوتنيك عربي
أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى توجيهاته لجهات الاختصاص من وزارات الحكم المحلي والأشغال والداخلية وغيرها، لسرعة الاستجابة وتوظيف كل الإمكانيات للتعامل... 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T22:32+0000
2024-05-21T22:32+0000
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القدس – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ محافظة جنين كمال أبو الرب وذلك "للاطلاع على أوضاع المحافظة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على المدينة منذ صباح اليوم الثلاثاء".وأشارت "وفا" إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني حذّر من "مخططات الاحتلال في استهداف المخيمات كجزء من سياسة تصفية قضية اللاجئين واستهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، موجهًا في الوقت ذاته وزارة الخارجية وممثلي فلسطين لدى المنظمات الدولية ودول العالم لمزيد من الجهود الدبلوماسية "لفضح جرائم الاحتلال والضغط لوقف العدوان على أبناء شعبنا".وفي السياق ذاته، يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني لقاء جميع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية، غدا الأربعاء، وذلك "اطلاعهم على خطورة الأوضاع الميدانية واستهداف أبناء شعبنا وضرورة التحرك العاجل من قبل دولهم للضغط لوقف انتهاكات الاحتلال".يشار إلى أن 7 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مستمرة منذ صباح اليوم لمدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن "7 مواطنين استُشهدوا و15 آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال في جنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة. كما أصيبت مسعفة بإطلاق الاحتلال النار على سيارة إسعاف في مخيم جنين".وأضافت أنه "باستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء حملة "لمكافحة الإرهاب" في جنين، مشيرا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الثلاثاء "أولي: قوات الأمن بدأت حملة لإحباط الإرهاب في منطقة جنين حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة".وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، حالة من الاحتقان على خلفية تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر سقط خلالها أكثر من 35 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.
https://sarabic.ae/20240521/محافظ-جنين-يوضح-لـ-سبوتنيك-آخر-مستجدات-اقتحام-إسرائيل-للمدينة-والمخيم-1089069123.html
https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-تعلن-بدأ-عملية-عسكرية-في-جنين-والصحة-الفلسطينية-تتحدث-عن-قتلى-وجرحى-1089050851.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بتحركات عاجلة حيال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين

22:32 GMT 21.05.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANIرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / ABBAS MOMANI
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أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى توجيهاته لجهات الاختصاص من وزارات الحكم المحلي والأشغال والداخلية وغيرها، لسرعة الاستجابة وتوظيف كل الإمكانيات للتعامل مع آثار الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.
القدس – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ محافظة جنين كمال أبو الرب وذلك "للاطلاع على أوضاع المحافظة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على المدينة منذ صباح اليوم الثلاثاء".
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
محافظ جنين يوضح لـ "سبوتنيك" آخر مستجدات اقتحام إسرائيل للمدينة والمخيم
14:36 GMT
وأشارت "وفا" إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني حذّر من "مخططات الاحتلال في استهداف المخيمات كجزء من سياسة تصفية قضية اللاجئين واستهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، موجهًا في الوقت ذاته وزارة الخارجية وممثلي فلسطين لدى المنظمات الدولية ودول العالم لمزيد من الجهود الدبلوماسية "لفضح جرائم الاحتلال والضغط لوقف العدوان على أبناء شعبنا".
وفي السياق ذاته، يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني لقاء جميع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية، غدا الأربعاء، وذلك "اطلاعهم على خطورة الأوضاع الميدانية واستهداف أبناء شعبنا وضرورة التحرك العاجل من قبل دولهم للضغط لوقف انتهاكات الاحتلال".
يشار إلى أن 7 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مستمرة منذ صباح اليوم لمدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن "7 مواطنين استُشهدوا و15 آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال في جنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة. كما أصيبت مسعفة بإطلاق الاحتلال النار على سيارة إسعاف في مخيم جنين".
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
إسرائيل تعلن بدأ عملية عسكرية في جنين... والصحة الفلسطينية تتحدث عن قتلى وجرحى
05:54 GMT
وأضافت أنه "باستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء حملة "لمكافحة الإرهاب" في جنين، مشيرا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الثلاثاء "أولي: قوات الأمن بدأت حملة لإحباط الإرهاب في منطقة جنين حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة".
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، حالة من الاحتقان على خلفية تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر سقط خلالها أكثر من 35 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح21:26 GMT
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