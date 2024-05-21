https://sarabic.ae/20240521/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يوجه-بتحركات-عاجلة-حيال-اقتحام-الجيش-الإسرائيلي-مدينة-ومخيم-جنين-1089082433.html

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بتحركات عاجلة حيال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين

رئيس الوزراء الفلسطيني يوجه بتحركات عاجلة حيال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين

سبوتنيك عربي

أصدر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى توجيهاته لجهات الاختصاص من وزارات الحكم المحلي والأشغال والداخلية وغيرها، لسرعة الاستجابة وتوظيف كل الإمكانيات للتعامل... 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T22:32+0000

2024-05-21T22:32+0000

2024-05-21T22:32+0000

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القدس – سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء بمحافظ محافظة جنين كمال أبو الرب وذلك "للاطلاع على أوضاع المحافظة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على المدينة منذ صباح اليوم الثلاثاء".وأشارت "وفا" إلى أن رئيس الوزراء الفلسطيني حذّر من "مخططات الاحتلال في استهداف المخيمات كجزء من سياسة تصفية قضية اللاجئين واستهداف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا"، موجهًا في الوقت ذاته وزارة الخارجية وممثلي فلسطين لدى المنظمات الدولية ودول العالم لمزيد من الجهود الدبلوماسية "لفضح جرائم الاحتلال والضغط لوقف العدوان على أبناء شعبنا".وفي السياق ذاته، يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني لقاء جميع ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية، غدا الأربعاء، وذلك "اطلاعهم على خطورة الأوضاع الميدانية واستهداف أبناء شعبنا وضرورة التحرك العاجل من قبل دولهم للضغط لوقف انتهاكات الاحتلال".يشار إلى أن 7 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية اقتحام مستمرة منذ صباح اليوم لمدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن "7 مواطنين استُشهدوا و15 آخرين أصيبوا برصاص الاحتلال في جنين، بينهم اثنان بحالة خطيرة. كما أصيبت مسعفة بإطلاق الاحتلال النار على سيارة إسعاف في مخيم جنين".وأضافت أنه "باستشهاد المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 شهيدا، بينهم 127 من محافظة جنين، بحسب التجمع الوطني لأسر شهداء فلسطين".من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء حملة "لمكافحة الإرهاب" في جنين، مشيرا إلى إصابة عدد من الفلسطينيين.وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الثلاثاء "أولي: قوات الأمن بدأت حملة لإحباط الإرهاب في منطقة جنين حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة".وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، حالة من الاحتقان على خلفية تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر سقط خلالها أكثر من 35 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المصابين.

https://sarabic.ae/20240521/محافظ-جنين-يوضح-لـ-سبوتنيك-آخر-مستجدات-اقتحام-إسرائيل-للمدينة-والمخيم-1089069123.html

https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-تعلن-بدأ-عملية-عسكرية-في-جنين-والصحة-الفلسطينية-تتحدث-عن-قتلى-وجرحى-1089050851.html

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