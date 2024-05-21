https://sarabic.ae/20240521/إسرائيل-تعلن-بدأ-عملية-عسكرية-في-جنين-والصحة-الفلسطينية-تتحدث-عن-قتلى-وجرحى-1089050851.html

إسرائيل تعلن بدأ عملية عسكرية في جنين... والصحة الفلسطينية تتحدث عن قتلى وجرحى

إسرائيل تعلن بدأ عملية عسكرية في جنين... والصحة الفلسطينية تتحدث عن قتلى وجرحى

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أن قواته "بدأت حملة لإحباط الإرهاب في منطقة جنين، حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة"، بحسب قوله. 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T05:54+0000

2024-05-21T05:54+0000

2024-05-21T06:10+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/03/1078695063_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7aebfb18c10374d8294fb6d9c15f9a88.jpg

وقالت "سرايا القدس - كتيبة جنين" الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، إن عناصرها "يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اكتشاف قوة خاصة عند أطراف المخيم".من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "سقوط 5 شهداء و8 مصابين بينهم حالات خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، تقدم قواته في عمق مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدا أنها الآن في محيط حي البرازيل، بحسب قوله.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "قوات جيش الدفاع تقدمت كيلومترات عدة أخرى إلى ما وراء معبر رفح، وسيطرت بالفعل على نحو ثلثي محور فيلادلفيا"، مشيرة إلى أنه "وفقا لتقديرات الجيش الإسرائيلي، تم إجلاء نحو 950 ألف فلسطيني من منطقة القتال التابعة للجيش الإسرائيلي في رفح".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240517/مقتل-أحد-قادة-كتيبة-جنين-في-غارة-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1088950072.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي