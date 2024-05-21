https://sarabic.ae/20240521/مواطن-أوكراني-يختبئ-من-التعبئة-في-الغابة-لمدة-أسبوعين-1089072384.html
مواطن أوكراني يختبئ من التعبئة في الغابة لمدة أسبوعين
مواطن أوكراني يختبئ من التعبئة في الغابة لمدة أسبوعين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا عاش لمدة أسبوعين في غابة بمنطقة لفيف، مختبئًا من التعبئة. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T16:32+0000
2024-05-21T16:32+0000
2024-05-21T16:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، على قناتها في "تلغرام"، "في منطقة لفيف، عاش رجل في الغابة لمدة أسبوعين، مختبئًا من التعبئة، وقام بضرب شرطي أوقفه للتحقق من وثائقه".خلال إحدى زياراته للمدينة، اصطدم هذا الرجل بشرطي، وبعد ذلك، خوفًا من تلقيه أمر استدعاء، هاجم ضابط إنفاذ القانون وحاول الهرب، لكن تم اعتقاله.وأعلنت الدفاع الأوكرانية عن مئات الآلاف من التسجيلات في اليوم الأول من تشغيل النظام.وفي غضون ذلك، تحدث النواب الأوكرانيون ووسائل الإعلام عن مشاكل في البرنامج واستحالة الترخيص في التطبيق.
https://sarabic.ae/20240521/إعلام-الجيش-الروسي-يتعافى-بشكل-أسرع-من-توقعات-الغرب-1089068934.html
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روسيا
مواطن أوكراني يختبئ من التعبئة في الغابة لمدة أسبوعين
أفادت صحيفة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا عاش لمدة أسبوعين في غابة بمنطقة لفيف، مختبئًا من التعبئة.
ووفقا لصحيفة "سترانا" الأوكرانية، على قناتها في "تلغرام"، "في منطقة لفيف، عاش رجل في الغابة لمدة أسبوعين، مختبئًا من التعبئة، وقام بضرب شرطي أوقفه للتحقق من وثائقه".
وأفاد الصحفيون بأن الرجل الهارب هو من سكان منطقة فولين، وخوفًا من التعبئة، قرر المدعى عليه مغادرة المنزل والاستقرار في الغابة في منطقة لفيف المجاورة، ومن غير المعروف ما إذا كان قد تلقى الاستدعاء في وقت سابق.
خلال إحدى زياراته للمدينة، اصطدم هذا الرجل بشرطي، وبعد ذلك، خوفًا من تلقيه أمر استدعاء، هاجم ضابط إنفاذ القانون وحاول الهرب، لكن تم اعتقاله.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن إطلاق تطبيق لتحديث بيانات الأفراد العسكريين عن بعد.
وأعلنت الدفاع الأوكرانية عن مئات الآلاف من التسجيلات في اليوم الأول من تشغيل النظام.
وفي غضون ذلك، تحدث النواب الأوكرانيون ووسائل الإعلام عن مشاكل في البرنامج واستحالة الترخيص في التطبيق.