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ولي العهد السعودي: أطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
ولي العهد السعودي: أطمئن الجميع على صحة الملك سلمان
سبوتنيك عربي
علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إصابته بالتهاب في الرئة. 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T10:55+0000
2024-05-21T11:03+0000
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وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، إنه "يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين"، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي في بيان: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة".وأوضح البيان أن الملك سلمان "يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل"، مضيفا: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.وكان آخر ظهور للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
https://sarabic.ae/20240410/ظهور-نادر-للملك-سلمان-يؤدي-صلاة-العيد-على-كرسي-في-قصر-السلام-بجدة-فيديو-1087863584.html
https://sarabic.ae/20240519/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-إصابة-الملك-سلمان-بالتهاب-في-الرئة-1089002646.html
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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

ولي العهد السعودي: أطمئن الجميع على صحة الملك سلمان

10:55 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 11:03 GMT 21.05.2024)
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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علق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، على الحالة الصحية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد إصابته بالتهاب في الرئة.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء السعودي، إنه "يطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين الشريفين"، معربًا عن تقديره لكل من سأل عنه للاطمئنان على صحته.
وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الأحد الماضي، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.
الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2024
مجتمع
ظهور نادر للملك سلمان يؤدي صلاة العيد على كرسي في قصر السلام بجدة... فيديو
10 أبريل, 08:43 GMT
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال الديوان الملكي في بيان: "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م، فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة".
وأوضح البيان أن الملك سلمان "يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل"، مضيفا: "وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
الديوان الملكي السعودي يعلن إصابة الملك سلمان بالتهاب في الرئة
19 مايو, 19:46 GMT
يذكر أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.
وكان آخر ظهور للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.
وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
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