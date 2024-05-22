https://sarabic.ae/20240522/أطفال-سوريون-يبنون-مجسمات-للمواقع-الأثرية-التي-دمرها-الإرهاب-في-وطنهم-1089110372.html

أطفال سوريون يبنون مجسمات للمواقع الأثرية التي دمرها الإرهاب في وطنهم

أطفال سوريون يبنون مجسمات للمواقع الأثرية التي دمرها الإرهاب في وطنهم

سبوتنيك عربي

بأدوات بسيطة، يحوّل الطفل برنار خازم قطعا من الكرتون إلى نموذج لقلعة الحصن التاريخية في وطنه سوريا. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T13:18+0000

2024-05-22T13:18+0000

2024-05-22T13:18+0000

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في مشروع يعد الأول من نوعه في سوريا، يعمل برنار ضمن فريق من الأطفال على تشكيل مجسمات للمواقع الأثرية في وطنهم، منها ما دمرها الإرهاب ومنها ما بقي صامدا.معظم المجسمات التي صنعها الأطفال لم يتسن لهم زيارتها بسبب الحرب، وأخرى هي اليوم في مناطق خاضعة لسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة والجيش الأمريكي.وبيّن الآثاري السوري لـ"سبوتنيك" أن "هذا المشروع يساعد على تنمية قدرات الأطفال العقلية والذهنية، ويحفز مهاراتهم على التركيز والتواصل المتخيل مع مواقع سوريا المميزة، بهدف تزويدهم بالمعرفة وتشكيل فكرة متكاملة عن المكان في ظل عدم قدرتهم على زيارتها خلال الحرب التي طالت مواقع عديدة".من جهتها، قالت المهندسة المعمارية مروة جدعان، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إلى أهمية المشروع في نقل التراث الثقافي إلى الأجيال وتشجيع الباحثين والعاملين في هذا المجال إضافة إلى تنمية قدرات الأطفال من عمر 7- 12 لتطبيق مجسمات أثرية وفق المعلومات المرتبطة بها.وبيّنت المعمارية المشرفة على عمل الأطفال المشاركين في تركيب المجسمات: "سوريا تحمل في متاحفها وآثارها آلاف القصص من التاريخ، خصوصا حلب وإدلب ودير الزور ودمشق والرقة وتدمر".وتحتفل دول العالم في 18 من شهر أيار بذكرى اليوم العالمي للمتاحف، وذلك بالتنسيق مع المجلس الدولي للمتاحف "ICOM".وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ 1977، بعد اعتماد قرار من قبل المجلس الدولي للمتاحف لإنشاء حدث سنوي بهدف زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف ولفت انتباه الجمهور العالمي إلى نشاطهم.

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