https://sarabic.ae/20240522/الدبيبة-يؤكد-دعم-حكومته-لجهود-الأمم-المتحدة-من-أجل-استقرار-ليبيا-1089115486.html

الدبيبة يؤكد دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا

الدبيبة يؤكد دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار ليبيا

سبوتنيك عربي

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة دعم حكومته لجهود الأمم المتحدة من أجل استقرار البلاد من خلال إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة... 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T16:01+0000

2024-05-22T16:01+0000

2024-05-22T16:01+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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وأشار الدبيبة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة مع الجهات ذات العلاقة بملف الانتخابات والأعمال المنجزة في هذا الشأن.وحسب مراسل "سبوتنيك" في ليبيا، جاء ذلك في لقاء جمع عبدالحميد الدبيبة مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.وقد تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الملفات السياسية في أولى تحركات خوري في ليبيا.وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد صرح الخميس الماضي، بأنه يحترم التداول السلمي للسلطة، وأنه مع كل المبادرات التي تسعى لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ليبيا، لافتا إلى أن القرار يعود للشعب في اختيار من يمثله.وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بعيدا عن المُعرقلين والمخربين.وتابع: "من قاموا برفض ترشح العسكريون يخشون هيبة الشخصيات العسكرية الذين رفضوا المساومة على بيع الوطن".وأكد قائد الجيش الليبي أنه "ساند وسوف يساند الحكومة الليبية الشرعية المنبثقة من البرلمان".كما لفت حفتر إلى أنه "لن يسمح لأحد أن ينصب نفسه وصيا على الشعب الليبي، وبأنه مع وحدة البلاد وبناء الدولة والعيش الكريم لكل الليبيين تحت راية الحرية والديمقراطية تحت دعم القوات المُسلحة رغم كل التحديات".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, عبد الحميد الدبيبة