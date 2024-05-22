https://sarabic.ae/20240522/جنرال-أوكراني-زيلينسكي-يلعب-دور-الرئيس-فقط-ويقرأ-نصا-معدا-1089097719.html
جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا
جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن لا أحد من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية لا يشكو من نقص... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T09:00+0000
2024-05-22T09:00+0000
2024-05-22T09:01+0000
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وقال كريفونوس على الهواء مباشرة على قناة "برياما" التلفزيونية: "أود حقًا أن يكرر السيد زيلينسكي هذا في الخندق مع الرجال أثناء القصف الروسي".وأضاف: "يتم استخدام زيلينسكي باستمرار. إنه لا يفهم، ونحن نفهم بالفعل أنه يلعب دور الرئيس، فهو لا يعمل كرئيس. هذا هو الفرق. إنهم يعدون له هذه النصوص - وهو يتحدث".وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا عن نقص خطير في الأسلحة والذخائر بين القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، اعترف زيلينسكي نفسه سابقًا بأن قوات البلاد تواجه مجاعة قذائف. وأكد أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن كييف ستبدأ في تسليم الأراضي.
https://sarabic.ae/20240522/المدفعية-الروسية-تدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089092515.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا
09:00 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 09:01 GMT 22.05.2024)
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن لا أحد من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية لا يشكو من نقص قذائف المدفعية، وهذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع وهي نص معد مسبقاً
وقال كريفونوس على الهواء مباشرة على قناة "برياما" التلفزيونية: "أود حقًا أن يكرر السيد زيلينسكي هذا في الخندق مع الرجال أثناء القصف الروسي".
ووفقًا لكريفونوس، فإن الكلمات التي ينطق بها زيلينسكي مكتوبة له مسبقًا، وهو نفسه ليس على علم بالوضع الحقيقي على الجبهة.
وأضاف: "يتم استخدام زيلينسكي باستمرار. إنه لا يفهم، ونحن نفهم بالفعل أنه يلعب دور الرئيس، فهو لا يعمل كرئيس. هذا هو الفرق. إنهم يعدون له هذه النصوص - وهو يتحدث".
وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا عن نقص خطير في الأسلحة والذخائر بين القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، اعترف زيلينسكي نفسه سابقًا بأن قوات البلاد تواجه مجاعة قذائف. وأكد أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن كييف ستبدأ في تسليم الأراضي.