جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240522/جنرال-أوكراني-زيلينسكي-يلعب-دور-الرئيس-فقط-ويقرأ-نصا-معدا-1089097719.html
جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا
جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن لا أحد من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية لا يشكو من نقص... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T09:00+0000
2024-05-22T09:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_356a88e981bfd788dcf90f53972534d1.jpg
وقال كريفونوس على الهواء مباشرة على قناة "برياما" التلفزيونية: "أود حقًا أن يكرر السيد زيلينسكي هذا في الخندق مع الرجال أثناء القصف الروسي".وأضاف: "يتم استخدام زيلينسكي باستمرار. إنه لا يفهم، ونحن نفهم بالفعل أنه يلعب دور الرئيس، فهو لا يعمل كرئيس. هذا هو الفرق. إنهم يعدون له هذه النصوص - وهو يتحدث".وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا عن نقص خطير في الأسلحة والذخائر بين القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، اعترف زيلينسكي نفسه سابقًا بأن قوات البلاد تواجه مجاعة قذائف. وأكد أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن كييف ستبدأ في تسليم الأراضي.
https://sarabic.ae/20240522/المدفعية-الروسية-تدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-خاركوف-1089092515.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285664_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85cc9ffb231759153da45e49a3a8602f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

جنرال أوكراني: زيلينسكي يلعب دور الرئيس فقط ويقرأ نصا معدا مسبقا

09:00 GMT 22.05.2024 (تم التحديث: 09:01 GMT 22.05.2024)
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الجنرال المتقاعد من القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، أن تصريحات فلاديمير زيلينسكي بأن لا أحد من ألوية القوات المسلحة الأوكرانية لا يشكو من نقص قذائف المدفعية، وهذه التصريحات لا تتوافق مع الواقع وهي نص معد مسبقاً
وقال كريفونوس على الهواء مباشرة على قناة "برياما" التلفزيونية: "أود حقًا أن يكرر السيد زيلينسكي هذا في الخندق مع الرجال أثناء القصف الروسي".

ووفقًا لكريفونوس، فإن الكلمات التي ينطق بها زيلينسكي مكتوبة له مسبقًا، وهو نفسه ليس على علم بالوضع الحقيقي على الجبهة.

وأضاف: "يتم استخدام زيلينسكي باستمرار. إنه لا يفهم، ونحن نفهم بالفعل أنه يلعب دور الرئيس، فهو لا يعمل كرئيس. هذا هو الفرق. إنهم يعدون له هذه النصوص - وهو يتحدث".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدك معقلا للقوات الأوكرانية بالقرب من خاركوف
08:15 GMT
وأعلنت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا عن نقص خطير في الأسلحة والذخائر بين القوات المسلحة الأوكرانية في الأشهر الأخيرة. وعلى وجه الخصوص، اعترف زيلينسكي نفسه سابقًا بأن قوات البلاد تواجه مجاعة قذائف. وأكد أنه إذا لم يتغير الوضع، فإن كييف ستبدأ في تسليم الأراضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Церемония прощания с Эбрахимом Раиси - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه في طهران09:28 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية08:33 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала