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ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
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خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
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حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية
سبوتنيك عربي
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T02:04+0000
2024-05-22T02:04+0000
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جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بياناته، اليوم الأربعاء، أنه نفّذ أمس الثلاثاء "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف نقطة تموضع واستقرار لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بصاروخ موجّه وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما قصف موقع المرج بقذائف المدفعية، وموقع زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة".ولفت البيان إلى أن "حزب الله قصف 4 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، فبعد مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط الموقع استهدفوهم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وموقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وتجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، وتجمعًا آخر في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية".وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة 13 بلدة في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بين حلتا وكفرحمام، وبلدات حولا، سردة، الخيام، الوزاني، كفركلا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات يارون، مارون الراس، عيتا الشعب، وادي مظلم-بيت ليف، عيترون، وفي القطاع الغربي قصف بلدات يارين، والجبين".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخرًا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240521/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-عسكري-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1089054325.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

02:04 GMT 22.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
جنوب لبنان - سبوتنيك. وأوضح حزب الله في بياناته، اليوم الأربعاء، أنه نفّذ أمس الثلاثاء "في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 3 عمليات ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف نقطة تموضع واستقرار لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع رويسة القرن في مزارع شبعا بصاروخ موجّه وأصابها إصابة مباشرة ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، كما قصف موقع المرج بقذائف المدفعية، وموقع زبدين في مزارع شبعا بالأسلحة الصاروخية ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة".
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عسكري في "حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 08:45 GMT
ولفت البيان إلى أن "حزب الله قصف 4 مواقع في القطاع الغربي من جنوب لبنان، فبعد مراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي ومتابعة دقيقة في موقع الراهب وعند رصد مجموعة من جنوده تتحرك في محيط الموقع استهدفوهم بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وموقع المالكية بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، وتجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع الراهب، وتجمعًا آخر في تلة الكرنتينا بقذائف المدفعية".
وأوضح البيان أن "الجيش الإسرائيلي استهدف بالمدفعية الثقيلة 13 بلدة في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بين حلتا وكفرحمام، وبلدات حولا، سردة، الخيام، الوزاني، كفركلا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات يارون، مارون الراس، عيتا الشعب، وادي مظلم-بيت ليف، عيترون، وفي القطاع الغربي قصف بلدات يارين، والجبين".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخرًا، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مصر ترفض استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في رفحأمس, 21:26 GMT
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