https://sarabic.ae/20240521/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-عسكري-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1089054325.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عسكري في "حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عسكري في "حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "القضاء على قائد الوحدة الصاروخية لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة الشاطئ". 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T08:45+0000
2024-05-21T08:45+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع هاجم أمس وقضى في غارة جوية في منطقة صور على قاسم سقلاوي قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في حزب الله"، مشيرًا إلى أن "سقلاوي مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، حسب قوله.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود الجنوبية للبنان.وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة"، بحسب قوله.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد عسكري في "حزب الله" جنوبي لبنان
08:45 GMT 21.05.2024 (تم التحديث: 08:56 GMT 21.05.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "القضاء على قائد الوحدة الصاروخية لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة الشاطئ".
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع هاجم أمس وقضى في غارة جوية في منطقة صور على قاسم سقلاوي قائد الوحدة الصاروخية في منطقة الشاطئ في حزب الله"، مشيرًا إلى أن "سقلاوي مسؤولا عن التخطيط والتنفيذ لعمليات إطلاق قذائف صاروخية نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، حسب قوله.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، استهداف 13 موقعًا للجيش الإسرائيلي
في القطاعين الشرقي والغربي من الحدود الجنوبية للبنان.
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من 7 أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة"، بحسب قوله.