https://sarabic.ae/20240519/مصدر-أمني-إسرائيلي-كبير-ردا-على-دعوة-سموتريتش-لدخول-لبنان-يقود-خطا-خطيرا-وغير-مسؤول-1088987442.html

مصدر أمني إسرائيلي كبير ردا على دعوة سموتريتش لدخول لبنان: يقود توجها خطيرا وغير مسؤول

مصدر أمني إسرائيلي كبير ردا على دعوة سموتريتش لدخول لبنان: يقود توجها خطيرا وغير مسؤول

سبوتنيك عربي

رد مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير على دعوة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للسيطرة على جنوب لبنان حال عدم امتثال "حزب الله" لوقف فوري للنار، واصفا إياه بـ"الخطأ... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T13:35+0000

2024-05-19T13:35+0000

2024-05-19T13:36+0000

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ونقل موقع "واينت" العبري، عن المسؤول الدفاعي الكبير قوله إن "سموتريتش يقود خطا استراتيجيا خطيرا وغير مسؤول"، متسائلا: ما هي الخطوة التالية، هل احتلال العراق واليمن؟".وكان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق اليوم، إلى إصدار إنذار لـ"حزب الله" لوقف إطلاق النار على الحدود الشمالية، وإلا فإن الجيش الإسرائيلي سوف يغزو لبنان، بحسب قوله.وقال سموتريتش: "إذا استمر "حزب الله" في إطلاق النار بعد هذا الإنذار، فإنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي شن هجوم دفاعي في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك دخول بري واستيلاء عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأدلى سموتريتش، بهذا التصريح في اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" الذي عقد في الشمال الإسرائيلي، حيث دعا نتنياهو، إلى وضع سياسة أمنية طويلة المدى، من شأنها أن "تجلب الأمن والنصر على المدى الطويل لإسرائيل"، بحسب قوله.شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس السبت، 3 غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية، وتحديدا على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية.من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن "المقاومة تتوعد إسرائيل بحرب استنزاف طويلة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومة في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار".يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.

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