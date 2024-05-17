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رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: قد لن يكون أمام بلادنا خيار سوى إطلاق عملية عسكرية في لبنان
رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: قد لن يكون أمام بلادنا خيار سوى إطلاق عملية عسكرية في لبنان
سبوتنيك عربي
حذّر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، غيورا آيلاند، اليوم الجمعة، من أنه قد لا يكون أمام بلاده خيارا سوى إطلاق عملية عسكرية في لبنان، بحسب قوله. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T05:51+0000
2024-05-17T05:57+0000
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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تصريحات الجنرال غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق.وأوضح آيلاند أن "وقت ذلك، ستكون بيروت مثل وسط قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للنجاح في تلك الحرب والتي أطلق عليها "الحرب الثالثة على لبنان" ستكون ضد دولة لبنان ذاتها، على حد وصفه.وفي سياق متصل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الخميس، مناطق عدة في البقاع شرقي لبنان، حيث قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات جوية عدة مناطق بمحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان".وأضاف: "الغارات الإسرائيلية استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع، ما أدى إلى اندلاع الحرائق وسماع أصوات الانفجارات من الأماكن المستهدفة"، مشيرًا إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد مراكز التدريب لحزب الله في البقاع ويرجح بأنه مركز سريج".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-مواقع-لـحزب-الله-في-طير-حرفا-والظهيرة-جنوبي-لبنان-1087386403.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس

رئيس الأمن القومي الإسرائيلي السابق: قد لن يكون أمام بلادنا خيار سوى إطلاق عملية عسكرية في لبنان

05:51 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 05:57 GMT 17.05.2024)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyالأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان في مدينة كريات شمونة شمال إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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حذّر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، غيورا آيلاند، اليوم الجمعة، من أنه قد لا يكون أمام بلاده خيارا سوى إطلاق عملية عسكرية في لبنان، بحسب قوله.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، تصريحات الجنرال غيورا آيلاند، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق.
وأوضح آيلاند أن "وقت ذلك، ستكون بيروت مثل وسط قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الطريق الوحيد للنجاح في تلك الحرب والتي أطلق عليها "الحرب الثالثة على لبنان" ستكون ضد دولة لبنان ذاتها، على حد وصفه.
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لـ"حزب الله" في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان
26 مارس, 07:06 GMT
وفي سياق متصل، استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، أمس الخميس، مناطق عدة في البقاع شرقي لبنان، حيث قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات جوية عدة مناطق بمحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان".
وأضاف: "الغارات الإسرائيلية استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع، ما أدى إلى اندلاع الحرائق وسماع أصوات الانفجارات من الأماكن المستهدفة"، مشيرًا إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد مراكز التدريب لحزب الله في البقاع ويرجح بأنه مركز سريج".
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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