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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات جوية على منطقة البقاع شرقي لبنان
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات جوية على منطقة البقاع شرقي لبنان
سبوتنيك عربي
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان. 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T22:51+0000
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بعلبك - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات جوية عدة مناطق بمحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان".وأضاف: "الغارات الإسرائيلية استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع، ما أدى إلى اندلاع الحرائق وسماع أصوات الانفجارات من الأماكن المستهدفة"، مشيرًا إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد مراكز التدريب لحزب الله في البقاع ويرجح بأنه مركز سريج".وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sarabic.ae/20240326/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-مواقع-لـحزب-الله-في-طير-حرفا-والظهيرة-جنوبي-لبنان-1087386403.html
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لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات جوية على منطقة البقاع شرقي لبنان

22:51 GMT 15.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guezمقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز "إف-15"
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدة مناطق في البقاع شرقي لبنان.
بعلبك - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بسلسلة غارات جوية عدة مناطق بمحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مواقع لـ"حزب الله" في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان
26 مارس, 07:06 GMT
وأضاف: "الغارات الإسرائيلية استهدفت تلال وجرود بريتال في البقاع، ما أدى إلى اندلاع الحرائق وسماع أصوات الانفجارات من الأماكن المستهدفة"، مشيرًا إلى أن "الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أحد مراكز التدريب لحزب الله في البقاع ويرجح بأنه مركز سريج".
وتستمر التوترات على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والبالغة 120 كيلو مترا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، حيث يستهدف "حزب الله" المواقع العسكرية الإسرائيلية الموزعة على 3 قطاعات الغربي والأوسط والشرقي من رأس الناقورة إلى منطقة الماري على الحدود مع سوريا، ومن جهتها تستهدف إسرائيل مواقع الحزب جنوبي لبنان والمناطق المجاورة للحدود.
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يدعو لاجتماع لمناقشة مخاطر عودة السلطة الفلسطينية لغزةأمس, 21:36 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:29 GMT
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