https://sarabic.ae/20240522/سجن-مرشح-نيابي-سابق-4-سنوات-بتهمة-التطاول-على-أمير-الكويت-1089113370.html

سجن مرشح نيابي سابق 4 سنوات بتهمة "التطاول" على أمير الكويت

سجن مرشح نيابي سابق 4 سنوات بتهمة "التطاول" على أمير الكويت

سبوتنيك عربي

قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بحق مرشح نيابي سابق بتهمة "التطاول على مسند الإمارة". 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T14:54+0000

2024-05-22T14:54+0000

2024-05-22T14:54+0000

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وأفادت صحيفة "الراي"، اليوم الأربعاء، بأن محكمة الجنايات الكويتية قضت بحبس مساعد القريفه، الناشط السياسي، 4 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية "أمن دولة" بتهمة "التطاول على مسند الإمارة" وإذاعة أخبار كاذبة.وأكدت الصحيفة أن المتهم مَثُل من محبسه في أحداث جلسة المحاكمة، ونفى أمام محكمة الجنايات الاتهامات التي نسبت إليه وهي "التحريض على قلب نظام الحكم والتطاول على مسند الإمارة وإذاعة أخبار كاذبة وسب وزير الداخلية"، وذلك في وقت طالب محاموه الحاضرون بإخلاء سبيله.ويشار إلى أن مساعد القريفه، الناشط السياسي الكويتي، قد أوقف في 23 نيسان/ أبريل الماضي، فيما أعلنت النيابة العامة، آنذاك، أنها "أمرت بحبس مواطنا حبسا احتياطيا لاتهامه بالتطاول على "مسند الإمارة" في ندوة أقامها بمقره الانتخابي حين ترشحه لانتخابات مجلس الأمة للعام 2024"، بدون ذكر اسمه.وكان القريفه قد وجه إلى رئيس الحكومة المقبل الذي كان يتوقع أن يكون أحد أفراد العائلة الأميرية، أثناء تجمع انتخابي ضم حشدا من الكويتيين في 30 آذار/ مارس الماضي، قائلا: "قد تكون هذه فرصتك الأخيرة، وقد تكون آخر فرصة لأسرة الصباح في إدارة الدولة وشؤون الحكم، بسبب سوء إدارتكم ونهجكم الذي رأيناه في الفترات السابقة".ويشار إلى أن هذا الحكم يعد الأول من نوعه منذ أن قرر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 11 أيار/ مايو الحالي، تعليق بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة الكويتي، وتوليه مع الحكومة مهام السلطة التشريعية.فيما يعد انتقاد الأمير في الكويت مخالفة دستورية يواجه صاحبها عقوبة يمكن أن تصل الى السجن خمسة أعوام.

https://sarabic.ae/20231126/الكويت-حبس-وزير-الداخلية-السابق-7-سنوات-1083488779.html

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