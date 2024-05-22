https://sarabic.ae/20240522/سوناك-يعلن-حل-البرلمان-البريطاني-وتحديد-موعد-للانتخابات-العامة-1089117414.html

سوناك يعلن حل البرلمان البريطاني وتحديد موعد للانتخابات العامة

سوناك يعلن حل البرلمان البريطاني وتحديد موعد للانتخابات العامة

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، موافقة ملك بريطانيا على حل البرلمان، كما تم تحديد يوم 4 يوليو/ تموز المقبل لإجراء الانتخابات العامة. 22.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-22T17:06+0000

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2024-05-22T17:06+0000

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سبوتنيك. وأوضح سوناك في مؤتمر صحفي أن بلاده تمر حاليا "بأكثر الأوقات تحديا منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيرا إلى أن بريطانيا حققت الاستقرار الاقتصادي وتمكنت من تجاوز كل من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.وقال سوناك في بيان: "تحدثت في وقت سابق اليوم مع جلالة الملك لطلب حل البرلمان، وقد وافقني على هذا الطلب وسنجري انتخابات عامة في الرابع من يوليو".وفي وقت سابق من أبريل/ نيسان الماضي، صوت مجلس اللوردات البريطاني، على "مشروع قانون رواندا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين، وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "البرلمان وافق على مشروع قانون رواندا الرئيسي الذي قدمه رئيس الوزراء ريشي سوناك، بعد أشهر من الجدل".وأشارت الهيئة إلى أن "مشروع القانون سيُرفع إلى القصر الملكي للموافقة عليه، ثم سيصبح بعد ذلك قانونًا"، فيما قال سوناك، في مؤتمر صحفي، إن "البرلمان سيبقى ويصوت مهما استغرق الأمر من وقت، هذه الرحلات سوف تذهب إلى رواندا".وأضاف سوناك أنه "بدءًا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية جمع الأشخاص الذين تم تحديدهم للذهاب في الرحلة الأولى، نحن مستعدون لهذه اللحظة".وكانت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، قد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان، العام الماضي، يقضي بترحيل الأشخاص الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني عن طريق القوارب عبر بحر المانش، إلى دولة ثالثة "آمنة" مثل رواندا، وعدم السماح لهم بالعودة إلى المملكة المتحدة، ولن يكون اللجوء ممكناً إلا في حالات استثنائية.

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