قطر تدعو إلى عدم الالتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة لوقف الحرب في غزة

عربي
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يصل إلى موسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إلى أين تتجه إيران بعد مصرع الرئيس ووزير الخارجية في حاث طائرة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
12:03 GMT
19 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:22 GMT
18 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: مذكرة الاعتقال إذا صدرت سيعتبرها نتنياهو وجعا لرأس الذي يليه وليس له
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240522/قطر-تدعو-إلى-عدم-الالتفات-للتقارير-المشككة-بجهود-الوساطة-لوقف-الحرب-في-غزة-1089114553.html
قطر تدعو إلى عدم الالتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة لوقف الحرب في غزة
قطر تدعو إلى عدم الالتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة لوقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
دعت دولة قطر إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وتوجه الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة. 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T15:25+0000
2024-05-22T15:25+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
حركة حماس
إسرائيل
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/01/1087585527_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_983c41ff9cfe77623c88c8f182adb2b3.jpg
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة.كما شدد الأنصاري على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.وفي وقت سابق اليوم، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن تل أبيب تنوي العودة إلى الوساطة القطرية، لافتا إلى أنها "أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية".ونقلت صحيفة "إيلاف" عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم"، حسب تعبيره.وكانت تقارير غربية، اتهمت مصر بتغيير شروط اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وقعت عليه إسرائيل، مما أدى في النهاية إلى إحباط الصفقة.وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن"، أن "التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وأوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود".وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، ذكر مصدر مصري رفيع المستوى أن "مصر تستغرب محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة".واعتبر أن "ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين جاءت نظرا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة".وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى أكثر من مرة، لتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.وأدت الحرب التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240522/مسؤول-إسرائيل-تنوي-العودة-إلى-الوساطة-القطرية-لأنها-أكثر-تأثيرا-على-حماس-من-المصرية-1089112161.html
https://sarabic.ae/20240522/مصر--بعض-الأطراف-تواصل-لعبة-كيل-الاتهامات-للوسطاء-للتهرب-من-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089100999.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/01/1087585527_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_8fd02e8e5b2e9b9d123c570db9a6bae5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, إسرائيل, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, العالم, العالم العربي, الأخبار

قطر تدعو إلى عدم الالتفات للتقارير المشككة بجهود الوساطة لوقف الحرب في غزة

15:25 GMT 22.05.2024
© AFP 2023منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
دعت دولة قطر إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وتوجه الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة.
وأوضح أن الدول الثلاث تعمل بتنسيق تام من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بما يقود إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
كما شدد الأنصاري على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.
وفي وقت سابق اليوم، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع، بأن تل أبيب تنوي العودة إلى الوساطة القطرية، لافتا إلى أنها "أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
مسؤول: إسرائيل تنوي العودة إلى الوساطة القطرية لأنها "أكثر تأثيرا على حماس" من المصرية
14:19 GMT
ونقلت صحيفة "إيلاف" عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم"، حسب تعبيره.
وكانت تقارير غربية، اتهمت مصر بتغيير شروط اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وقعت عليه إسرائيل، مما أدى في النهاية إلى إحباط الصفقة.
وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن"، أن "التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وأوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود".
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
مصر: بعض الأطراف تواصل لعبة كيل الاتهامات للوسطاء للتهرب من قرار وقف إطلاق النار في غزة
11:00 GMT
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، ذكر مصدر مصري رفيع المستوى أن "مصر تستغرب محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة".
واعتبر أن "ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين جاءت نظرا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة".
وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى أكثر من مرة، لتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
وأدت الحرب التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Церемония прощания с Эбрахимом Раиси - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... خامنئي يؤم صلاة الجنازة على الرئيس الإيراني ومرافقيه في طهران12:53 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية12:53 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала