https://sarabic.ae/20240522/مسؤول-إسرائيل-تنوي-العودة-إلى-الوساطة-القطرية-لأنها-أكثر-تأثيرا-على-حماس-من-المصرية-1089112161.html
مسؤول: إسرائيل تنوي العودة إلى الوساطة القطرية لأنها "أكثر تأثيرا على حماس" من المصرية
مسؤول: إسرائيل تنوي العودة إلى الوساطة القطرية لأنها "أكثر تأثيرا على حماس" من المصرية
سبوتنيك عربي
قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب تنوي العودة إلى الوساطة القطرية، لافتا إلى أنها "أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية". 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T14:19+0000
2024-05-22T14:19+0000
2024-05-22T14:19+0000
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ونقلت صحيفة "إيلاف" عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم"، حسب تعبيره.وكانت تقارير غربية، اتهمت مصر بتغيير شروط اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وقعت عليه إسرائيل، مما أدى في النهاية إلى إحباط الصفقة.وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن "التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وأوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود".وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، ذكر مصدر مصري رفيع المستوى أن "مصر تستغرب محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة".واعتبر أن "ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين جاءت نظرا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة".وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى أكثر من مرة، لتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.وأدت الحرب التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240522/مصر--بعض-الأطراف-تواصل-لعبة-كيل-الاتهامات-للوسطاء-للتهرب-من-قرار-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089100999.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, غزة, قطاع غزة, قطر, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, غزة, قطاع غزة, قطر, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
مسؤول: إسرائيل تنوي العودة إلى الوساطة القطرية لأنها "أكثر تأثيرا على حماس" من المصرية
قال مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الأربعاء، إن تل أبيب تنوي العودة إلى الوساطة القطرية، لافتا إلى أنها "أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية".
ونقلت
صحيفة "إيلاف" عن المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم"، حسب تعبيره.
وكانت تقارير غربية، اتهمت مصر بتغيير شروط اقتراح وقف إطلاق النار في غزة الذي وقعت عليه إسرائيل، مما أدى في النهاية إلى إحباط الصفقة.
وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن "التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وأوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود".
وفي تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، ذكر مصدر مصري رفيع المستوى أن "مصر تستغرب محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية
المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة".
واعتبر أن "ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين جاءت نظرا لخبرة وقدرة مصر في إدارة مثل هذه المفاوضات الصعبة".
وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى أكثر من مرة، لتستمر إسرائيل في حربها على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
وأدت الحرب التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، إلى مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني في قطاع غزة.