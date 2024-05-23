https://sarabic.ae/20240523/السعودية-تزود-الجيش-الأردني-بمظلات-لإنزال-المساعدات-على-قطاع-غزة-صور-1089149753.html
السعودية تزود الجيش الأردني بمظلات لإنزال المساعدات على قطاع غزة... صور
السعودية تزود الجيش الأردني بمظلات لإنزال المساعدات على قطاع غزة... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها زودت الجيش الأردني، بمظلات وأدوات ليتم استخدامها في إنزال المساعدات جوا على قطاع غزة. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T16:08+0000
2024-05-23T16:08+0000
2024-05-23T16:08+0000
طوفان الأقصى
السعودية
أخبار الأردن
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088470435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_81676a8e04374a107880ff3e828581b7.jpg
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك يأتي دعماً ومساندة للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.وأضافت أن السعودية سلمت عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" تجهيزات وأدوات للأردن ممثلاً بـ"الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، ليتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأردنية والجهات ذات العلاقة.وأوضحت أن المملكة تسعى للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع من خلال "تأمين المظلات والشبكات المخصصة لعمليات الإنزال الجوي" للمساعدات.وأكدت السعودية أنها حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة "ساهم".وأعلن الديوان الملكي السعودي، تبرع الملك سلمان لهذه الحملة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، كما تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، في حين فاق إجمالي حجم التبرعات الشعبية حتى الآن 687 مليوناً و760 ألف ريال، وتجاوز عدد المتبرعين المشارِكين في الحملة مليوناً و850 ألف متبرع.
https://sarabic.ae/20240310/العاهل-السعودي-يدعو-المجتمع-الدولي-للقيام-بمسؤولياته-لـإيقاف-الجرائم-الوحشية-في-قطاع-غزة-1086855693.html
السعودية
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/02/1088470435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_91db240712532af06bd463b60d241b43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, السعودية, أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, السعودية, أخبار الأردن, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
السعودية تزود الجيش الأردني بمظلات لإنزال المساعدات على قطاع غزة... صور
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أنها زودت الجيش الأردني، بمظلات وأدوات ليتم استخدامها في إنزال المساعدات جوا على قطاع غزة.
وذكرت
وكالة الأنباء السعودية، أن ذلك يأتي دعماً ومساندة للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأضافت أن السعودية سلمت عبر "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" تجهيزات وأدوات للأردن ممثلاً بـ"الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية"، ليتم تسليمها إلى القوات المسلحة الأردنية والجهات ذات العلاقة.
وأوضحت أن المملكة تسعى للتخفيف من حدة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع من خلال "تأمين المظلات والشبكات المخصصة لعمليات الإنزال الجوي" للمساعدات.
وأكدت السعودية أنها حريصة على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمناطق المتضررة في قطاع غزة بمختلف الأساليب والطرق الممكنة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد أطلق في 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عبر منصة "ساهم".
وأعلن الديوان الملكي السعودي، تبرع الملك سلمان لهذه الحملة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي، كما تبرع ولي العهد محمد بن سلمان بمبلغ 20 مليون ريال سعودي، في حين فاق إجمالي حجم التبرعات الشعبية
حتى الآن 687 مليوناً و760 ألف ريال، وتجاوز عدد المتبرعين المشارِكين في الحملة مليوناً و850 ألف متبرع.