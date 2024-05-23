بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
© Photo / Government media office in Gaza
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قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن جميع الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضاف بوريل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الأونروا "لا تزال في وضع مالي حرج".
I commend the initiative in favour of @UNRWA, an indispensable lifeline in Gaza and in the region.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 23, 2024
All EU donors have now resumed their support to the Agency, still in critical financial situation.
We have to step up our support; the needs are only growing. https://t.co/wOHmu3RdQx
كما دعا إلى زيادة دعم الوكالة في ظل الاحتياجات المتزايدة، مؤكدا أن "الأونروا" هي "شريان الحياة الذي لا غنى عنه في غزة والمنطقة".
ويأتي الاستئناف بعد أن قرر عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة تعليق تمويل الوكالة، على خلفية احتمال تورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 على إسرائيل.
21 مايو, 17:02 GMT
وتوظف الأونروا حاليا بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
في المقابل، تقود الحكومة الإسرائيلية حملة ضد وكالة "أونروا"، بزعم مشاركة نحو 12 موظفًا فيها بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، وتدّعي انتماء أكثر من 190 موظفًا إلى حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، وهو ما دفع عدة دول إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة.
وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية وأممية من تداعيات تعليق تمويل "أونروا" على قدرتها على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أم بالخارج.