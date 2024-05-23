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بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"
بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"
سبوتنيك عربي
قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن جميع الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T13:36+0000
2024-05-23T13:36+0000
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وأضاف بوريل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الأونروا "لا تزال في وضع مالي حرج".ويأتي الاستئناف بعد أن قرر عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة تعليق تمويل الوكالة، على خلفية احتمال تورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 على إسرائيل.وتوظف الأونروا حاليا بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.في المقابل، تقود الحكومة الإسرائيلية حملة ضد وكالة "أونروا"، بزعم مشاركة نحو 12 موظفًا فيها بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، وتدّعي انتماء أكثر من 190 موظفًا إلى حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، وهو ما دفع عدة دول إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة.وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية وأممية من تداعيات تعليق تمويل "أونروا" على قدرتها على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أم بالخارج.
https://sarabic.ae/20240521/أونروا-تعلن-توقف-توزيع-المساعدات-الغذائية-في-رفح-1089074171.html
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طوفان الأقصى, أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الاتحاد الأوروبي, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

بوريل: جميع المانحين في الاتحاد الأوروبي استأنفوا دعم "الأونروا"

13:36 GMT 23.05.2024
© Photo / Government media office in Gazaوصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري
وصول قافلة المساعدات إلى مخازن الأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة بعد دخولها إلى قطاع غزة صباح اليوم من الجانب المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Photo / Government media office in Gaza
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قال ممثل الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن جميع الجهات المانحة في الاتحاد استأنفت دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضاف بوريل، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الأونروا "لا تزال في وضع مالي حرج".
كما دعا إلى زيادة دعم الوكالة في ظل الاحتياجات المتزايدة، مؤكدا أن "الأونروا" هي "شريان الحياة الذي لا غنى عنه في غزة والمنطقة".
ويأتي الاستئناف بعد أن قرر عدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة تعليق تمويل الوكالة، على خلفية احتمال تورط عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 على إسرائيل.
يقوم عمال الأمم المتحدة والهلال الأحمر بإعداد المساعدات للتوزيع على الفلسطينيين في مستودع الأونروا في دير البلح بقطاع غزة يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
"أونروا" تعلن توقف توزيع المساعدات الغذائية في رفح
21 مايو, 17:02 GMT
وتوظف الأونروا حاليا بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 6 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
في المقابل، تقود الحكومة الإسرائيلية حملة ضد وكالة "أونروا"، بزعم مشاركة نحو 12 موظفًا فيها بهجوم السابع من أكتوبر الماضي، وتدّعي انتماء أكثر من 190 موظفًا إلى حركتي "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين، وهو ما دفع عدة دول إلى إعلان وقف تمويلها للوكالة.
وتزامن ذلك مع تحذيرات دولية وأممية من تداعيات تعليق تمويل "أونروا" على قدرتها على تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، سواء في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة أم بالخارج.
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