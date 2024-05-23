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رئيس هيئة البحرين للثقافة لـ"سبوتنيك": التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة للمملكة
رئيس هيئة البحرين للثقافة لـ"سبوتنيك": التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة للمملكة
سبوتنيك عربي
قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الخميس، إن توقيع برنامج التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة نوعية لمسيرة... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T18:53+0000
2024-05-23T18:53+0000
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وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "نحن على ثقة من إسهام هذا البرنامج الطموح في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال استضافة معارض فنية عالمية المستوى، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تجمع بين التراث العريق والمعاصرة الإبداعية".وبحث الرئيس بوتين مع العاهل البحريني، الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد رسمي في وقت سابق اليوم، العلاقات الثنائية ونتائج القمة العربية في المنامة.ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية وفي مجال النقل والعبور ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية ووزارة الثقافة والآثار في مملكة البحرين للفترة 2024-2027.وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جرت مراسم التوقيع في الكرملين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html
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حصري, روسيا, البحرين, العالم العربي, العالم, الأخبار, ثقافة
حصري, روسيا, البحرين, العالم العربي, العالم, الأخبار, ثقافة

رئيس هيئة البحرين للثقافة لـ"سبوتنيك": التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة للمملكة

18:53 GMT 23.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIرئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة
رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبدالله آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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قال رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار، الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله آل خليفة، اليوم الخميس، إن توقيع برنامج التعاون الثقافي مع روسيا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التبادل الثقافي الدولي للمملكة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "نحن على ثقة من إسهام هذا البرنامج الطموح في إثراء المشهد الثقافي البحريني من خلال استضافة معارض فنية عالمية المستوى، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة تجمع بين التراث العريق والمعاصرة الإبداعية".
وأكد أن البرنامج يتيح الفرصة للفنانين والمبدعين البحرينيين والروس لتبادل الخبرات والتجارب، وبناء جسور من التواصل والتفاعل الثقافي بين البلدين الصديقين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين
15:47 GMT
وبحث الرئيس بوتين مع العاهل البحريني، الذي وصل إلى موسكو على رأس وفد رسمي في وقت سابق اليوم، العلاقات الثنائية ونتائج القمة العربية في المنامة.
ووقعت روسيا والبحرين مذكرات تعاون وتفاهم في مجال الصناعات الدوائية والطبية وفي مجال النقل والعبور ومذكرة بين وزارتي الصحة في كلا البلدين، واعتمدتا برنامج تعاون من خلال وزارة الثقافة في روسيا الاتحادية ووزارة الثقافة والآثار في مملكة البحرين للفترة 2024-2027.
وبحسب مراسل "سبوتنيك"، جرت مراسم التوقيع في الكرملين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
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