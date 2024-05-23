https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html
7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين
7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين
سبوتنيك عربي
عقد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T15:47+0000
2024-05-23T15:47+0000
2024-05-23T15:47+0000
البحرين
العالم العربي
روسيا
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وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع الملك البحريني إن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور ونماء حيث يحتفل البلدان العام المقبل بمناسبة ذكرى مرور خمسة وثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وتابع الرئيس بوتين أن البلدين قاما بالكثير خلال هذه الأعوام من أجل بناء العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا، فعلى المستوى الدبلوماسي تتقارب الرؤى إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا تطلعه إلى معرفة نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في 16 مايو (أيار) الجاري.وأضاف الرئيس بوتين أن التعاون الثقافي في تطور مستمر حيث من المقرر تنظيم أيام بحرينية في روسيا، فيما تستضيف مملكة البحرين مواسم روسية العام المقبل، كما أشاد الرئيس الروسي بمستوى التعاون في مجال التعليم، والآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الصديقين.وأكد الملك خلال اللقاء أن الزيارة تمثل تجديدًا للتعاون والنماء في مختلف المجالات الثنائية.وقال إن من أهم أهداف الزيارة أيضًا إطلاع الرئيس بوتين على نتائج القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين أخيرا، موضحًا أن المشاركين في القمة يثمنون دور روسيا وتعاطفها مع القضايا العربية العادلة.وخلال اللقاء، أكد الملك أن "غزة هي إحدى النقاط المؤلمة وأن الجميع يأمل أن تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت، حفاظًا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرًا ونزوح مئات الألوف من بيوتهم ومن مناطقهم وهم يبحثون في بلادهم التي يبلغ طولها 40 كيلومترًا تقريبًا وعرضها 12 كيلومترًا، بينما القصف مستمر".وبحث الجانبان مسار علاقات التعاون الثنائي، وما وصلت إليه من مستوى متقدم وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يسهم في خدمة مصالح وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن والمحتجزين، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، ودفع مسار العمل الدبلوماسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل الى سلام عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا دائم العضوية في الأمم المتحدة.وشهد الملك البحريني، والرئيس الروسي مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة الملك إلى روسيا:وحضر مراسم التوقيع الوفد المرافق للملك وكبار المسؤولين في الحكومة الروسية.الرئيس بوتين يدعو ملك البحرين لحضور قمة "بريكس"وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.
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https://sarabic.ae/20240523/ملك-البحرين-القمة-العربية-أجمعت-على-ضرورة-عقد-مؤتمر-للسلام-حول-الشرق-الأوسط-1089138954.html
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البحرين, العالم العربي, روسيا
البحرين, العالم العربي, روسيا
7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين
عقد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا.
وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع الملك البحريني إن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور ونماء حيث يحتفل البلدان العام المقبل بمناسبة ذكرى مرور خمسة وثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وتابع الرئيس بوتين أن البلدين قاما بالكثير خلال هذه الأعوام من أجل بناء العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا، فعلى المستوى الدبلوماسي تتقارب الرؤى إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا تطلعه إلى معرفة نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في 16 مايو (أيار) الجاري.
وأعرب الرئيس بوتين عن تفاؤله بمزيد من التعاون فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين على المستوى التجاري، مؤكدًا وجود مؤشرات إيجابية فيما يخص التعاون الاستثماري، موضحًا وجود نحو 30 مشروعًا كبيرًا.
وأضاف الرئيس بوتين أن التعاون الثقافي في تطور مستمر حيث من المقرر تنظيم أيام بحرينية في روسيا، فيما تستضيف مملكة البحرين مواسم روسية العام المقبل، كما أشاد الرئيس الروسي بمستوى التعاون في مجال التعليم، والآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الصديقين.
وفي السياق ذاته، أعرب الملك البحريني عن شكره للرئيس بوتين على الدعوة الكريمة وعلى حسن الاستقبال.
وأكد الملك خلال اللقاء أن الزيارة تمثل تجديدًا للتعاون والنماء في مختلف المجالات الثنائية.
وقال إن من أهم أهداف الزيارة أيضًا إطلاع الرئيس بوتين على نتائج القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين أخيرا، موضحًا أن المشاركين في القمة يثمنون دور روسيا وتعاطفها مع القضايا العربية العادلة.
وأشار الملك إلى ما تم خلال القمة العربية من اتفاق بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدًا أن روسيا هي أول دولة يتوجه لها بطلب دعم هذا المؤتمر نظرًا لأهمية دور روسيا وكذلك الدول العالمية المؤثرة، معربًا عن أمله بأن يتحقق هذا المؤتمر في مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، أكد الملك أن "غزة هي إحدى النقاط المؤلمة وأن الجميع يأمل أن تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت، حفاظًا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرًا ونزوح مئات الألوف من بيوتهم ومن مناطقهم وهم يبحثون في بلادهم التي يبلغ طولها 40 كيلومترًا تقريبًا وعرضها 12 كيلومترًا، بينما القصف مستمر".
وبحث الجانبان مسار علاقات التعاون الثنائي، وما وصلت إليه من مستوى متقدم وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يسهم في خدمة مصالح وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن والمحتجزين، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.
وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، ودفع مسار العمل الدبلوماسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل الى سلام عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا دائم العضوية في الأمم المتحدة.
وشهد الملك البحريني، والرئيس الروسي مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة الملك إلى روسيا:
1- مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في مملكة البحرين ووزارة الصحة الروسية، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال الصحي وذلك على أساس المصالح المتبادلة.
2- مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة الروسية بشأن تعزيز التعاون في مجال إنتاج الأدوية، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الروسي البحريني في مجال الصناعات الدوائية والطبية على أساس تنافسي والمنفعة المتبادلة.
3- مذكرة تفاهم بين وزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين ووزارة النقل الروسية في مجال النقل والترانزيت، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تحسين كفاءة روابط النقل لتنظيم وزيادة حجم نقل الركاب والبضائع في حركة المرور الثنائية والعبور على ممر النقل الدولي "الشمال-الجنوب".
4- مذكرة تفاهم بين هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين ووزارة الثقافة بروسيا الاتحادية بشأن مشروع المواسم الروسية في البحرين 2025، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تنفيذ برنامج "المواسم الروسية" من أجل تقديم التراث الثقافي الروسي في مملكة البحرين.
5- برنامج تعاون بين هيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين ووزارة الثقافة بروسيا الاتحادية للأعوام 2024-2027، ويهدف برنامج التعاون هذا إلى تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2008، وذلك لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما في مجال الثقافي.
6- مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ومؤسسة "روسكونغرس" ومركز "كامتشاتكا فالكون" بروسيا الاتحادية، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى توسيع وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية أنواع الطيور النادرة على المستوى الدولي.
7- مذكرة تفاهم بين أكاديمية "محمد بن مبارك آل خليفة" للدراسات الدبلوماسية بوزارة خارجية مملكة البحرين والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة خارجية روسيا الاتحادية، وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى التعاون بشكل منتظم في مجال التدريب وتحسين المهارات المهنية للدبلوماسيين في إطار تعزيز العلاقات بين السلك الدبلوماسي في البلدين.
وحضر مراسم التوقيع الوفد المرافق للملك وكبار المسؤولين في الحكومة الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.
وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي
في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.
ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية
، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.