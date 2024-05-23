https://sarabic.ae/20240523/7-مذكرات-تفاهم-مهمة-خلال-جلسة-المباحثات-بين-بوتين-وملك-البحرين-1089148644.html

7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين

7 مذكرات تفاهم مهمة خلال جلسة المباحثات بين بوتين وملك البحرين

سبوتنيك عربي

عقد الملك البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى روسيا. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T15:47+0000

2024-05-23T15:47+0000

2024-05-23T15:47+0000

البحرين

العالم العربي

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/17/1089138190_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_4311d8fae8c063757f100e9ceb158b61.jpg

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع الملك البحريني إن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور ونماء حيث يحتفل البلدان العام المقبل بمناسبة ذكرى مرور خمسة وثلاثين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وتابع الرئيس بوتين أن البلدين قاما بالكثير خلال هذه الأعوام من أجل بناء العلاقات بين مملكة البحرين وروسيا، فعلى المستوى الدبلوماسي تتقارب الرؤى إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدًا تطلعه إلى معرفة نتائج القمة العربية الثالثة والثلاثين التي استضافتها مملكة البحرين في 16 مايو (أيار) الجاري.وأضاف الرئيس بوتين أن التعاون الثقافي في تطور مستمر حيث من المقرر تنظيم أيام بحرينية في روسيا، فيما تستضيف مملكة البحرين مواسم روسية العام المقبل، كما أشاد الرئيس الروسي بمستوى التعاون في مجال التعليم، والآفاق المستقبلية للتعاون بين البلدين الصديقين.وأكد الملك خلال اللقاء أن الزيارة تمثل تجديدًا للتعاون والنماء في مختلف المجالات الثنائية.وقال إن من أهم أهداف الزيارة أيضًا إطلاع الرئيس بوتين على نتائج القمة العربية التي عقدت في مملكة البحرين أخيرا، موضحًا أن المشاركين في القمة يثمنون دور روسيا وتعاطفها مع القضايا العربية العادلة.وخلال اللقاء، أكد الملك أن "غزة هي إحدى النقاط المؤلمة وأن الجميع يأمل أن تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت، حفاظًا على الأبرياء الذين تأثروا كثيرًا ونزوح مئات الألوف من بيوتهم ومن مناطقهم وهم يبحثون في بلادهم التي يبلغ طولها 40 كيلومترًا تقريبًا وعرضها 12 كيلومترًا، بينما القصف مستمر".وبحث الجانبان مسار علاقات التعاون الثنائي، وما وصلت إليه من مستوى متقدم وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى آفاق أشمل بما يسهم في خدمة مصالح وأهداف البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة العربية والتطورات الإقليمية المتسارعة، وما تشهده المنطقة من تصعيد وتوتر جراء الحرب المدمرة على قطاع غزة، والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن والمحتجزين، وتوفير المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين دون عوائق للتخفيف من معاناة أهالي القطاع.وتم التأكيد في هذا الإطار على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، ودفع مسار العمل الدبلوماسي لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوصل الى سلام عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم جهود الاعتراف بالدولة الفلسطينية وقبولها عضوا دائم العضوية في الأمم المتحدة.وشهد الملك البحريني، والرئيس الروسي مراسم التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت بين البلدين خلال زيارة الملك إلى روسيا:وحضر مراسم التوقيع الوفد المرافق للملك وكبار المسؤولين في الحكومة الروسية.الرئيس بوتين يدعو ملك البحرين لحضور قمة "بريكس"وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وكان الملك قد وصل إلى روسيا في زيارة رسمية، يوم أمس الأربعاء، وفي المفاوضات، يعتزم الرئيسان مناقشة حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية، بحسب ما أفادت الخدمة الصحفية للكرملين.ومن بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال أيضًا القضايا الدولية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار رئاسة البحرين لجامعة الدول العربية.

https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html

https://sarabic.ae/20240522/ملك-البحرين-حمد-بن-عيسى-آل-خليفة-يصل-إلى-موسكو--1089114374.html

https://sarabic.ae/20240523/ملك-البحرين-القمة-العربية-أجمعت-على-ضرورة-عقد-مؤتمر-للسلام-حول-الشرق-الأوسط-1089138954.html

البحرين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

البحرين, العالم العربي, روسيا