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صحة غزة: مولدات مستشفى "شهداء الأقصى" ستتوقف بعد 4 ساعات بسبب نفاد الوقود
صحة غزة: مولدات مستشفى "شهداء الأقصى" ستتوقف بعد 4 ساعات بسبب نفاد الوقود
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، أن "الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت في قطاع غزة". 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T15:24+0000
2024-05-23T15:24+0000
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وقالت الوزارة إن "مولدات مستشفى شهداء الأقصى ستتوقف بعد أربع ساعات من الآن بسبب نفاذ كميات الوقود وعدم إدخالها"، مشيرة إلى أنها أطلقت مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات لكن دون جدوى.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240401/المرصد-الأورومتوسطي-لحقوق-الإنسان-مستشفى-الشفاء-في-غزة-سجل-إحدى-أكبر-المذابح-في-التاريخ-الفلسطيني-1087593878.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي

صحة غزة: مولدات مستشفى "شهداء الأقصى" ستتوقف بعد 4 ساعات بسبب نفاد الوقود

15:24 GMT 23.05.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNANDمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / EMMANUEL DUNAND
تابعنا عبر
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، أن "الجرحى والمرضى والأطفال الخدج يتعرضون لخطر الموت في قطاع غزة".
وقالت الوزارة إن "مولدات مستشفى شهداء الأقصى ستتوقف بعد أربع ساعات من الآن بسبب نفاذ كميات الوقود وعدم إدخالها"، مشيرة إلى أنها أطلقت مناشدات بضرورة إيصال الوقود إلى المستشفيات لكن دون جدوى.
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: مستشفى "الشفاء" في غزة سجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني
1 أبريل, 16:37 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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