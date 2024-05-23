مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مسارات تنفيذ قرار الجنائية الدولية ضد قادة إسرائيل
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات تقدم إسرائيل على محور فلادلفيا على العلاقات بين تل أبيب و القاهرة؟
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
10:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: لولا "طوفان الأقصى" لما اعترفت دول بفلسطين
16:03 GMT
60 د
تكست لقاء سبوتنيك
لبنان ومسار المقاومة مع عناد نتنياهو واستمرار الحرب على غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240523/مقتل-مساعد-قائد-قوات-الأمن-الوطني-في-قطاع-غزة-بغارة-إسرائيلية-1089148140.html
مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية
مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن اغتيال مساعد قائد قوات الأمن الوطني ضياء الدين الشرفا في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T15:13+0000
2024-05-23T15:13+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1f5babae8b26156b0fb03cff9e02ae42.jpg
غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "اللواء ضياء الدين الشرفا استشهد، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة صباح اليوم".وأشار البيان إلى "إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال في منتصف مارس/آذار الماضي، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، اللواء فائق المبحوح، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء.كما قضت إسرائيل أيضا على مدير جهاز المباحث في شمال غزة، المقدم رائد البنا، ومدير مركز شرطة النصيرات، محمود البيومي، وكذلك مدير لجنة الطوارئ أمجد هتهت غربي غزة وغيرهم، حسب بيانات حركة "حماس" ووزارة الداخلية بغزة.من جانبها، أكدت "حماس"، في وقت سابق، أن "استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي إسرائيل لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، تنفيذا لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".
https://sarabic.ae/20240523/القسام-تكشف-عن-أسرها-قائد-اللواء-الجنوبي-لدى-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-----1089146884.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083649943_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_223355a6cd993dd7c23234e51b45115b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية

15:13 GMT 23.05.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن اغتيال مساعد قائد قوات الأمن الوطني ضياء الدين الشرفا في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء تأديته عمله.
غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "اللواء ضياء الدين الشرفا استشهد، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة صباح اليوم".
وأشار البيان إلى "إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
"القسام" تكشف عن أسرها قائد اللواء الجنوبي لدى الجيش الإسرائيلي... فيديو
14:41 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال في منتصف مارس/آذار الماضي، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، اللواء فائق المبحوح، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء.
كما قضت إسرائيل أيضا على مدير جهاز المباحث في شمال غزة، المقدم رائد البنا، ومدير مركز شرطة النصيرات، محمود البيومي، وكذلك مدير لجنة الطوارئ أمجد هتهت غربي غزة وغيرهم، حسب بيانات حركة "حماس" ووزارة الداخلية بغزة.
من جانبها، أكدت "حماس"، في وقت سابق، أن "استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي إسرائيل لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، تنفيذا لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... "القسام" تكشف عن اعتقال قائد لواء الجنوب بفرقة غزة14:52 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:37 GMTعلم فلسطين - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسبانيا والنرويج وأيرلندا تقرر الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينيةأمس, 12:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала