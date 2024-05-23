https://sarabic.ae/20240523/مقتل-مساعد-قائد-قوات-الأمن-الوطني-في-قطاع-غزة-بغارة-إسرائيلية-1089148140.html
مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية
مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن اغتيال مساعد قائد قوات الأمن الوطني ضياء الدين الشرفا في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T15:13+0000
2024-05-23T15:13+0000
2024-05-23T15:13+0000
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غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "اللواء ضياء الدين الشرفا استشهد، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة صباح اليوم".وأشار البيان إلى "إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال في منتصف مارس/آذار الماضي، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، اللواء فائق المبحوح، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء.كما قضت إسرائيل أيضا على مدير جهاز المباحث في شمال غزة، المقدم رائد البنا، ومدير مركز شرطة النصيرات، محمود البيومي، وكذلك مدير لجنة الطوارئ أمجد هتهت غربي غزة وغيرهم، حسب بيانات حركة "حماس" ووزارة الداخلية بغزة.من جانبها، أكدت "حماس"، في وقت سابق، أن "استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي إسرائيل لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، تنفيذا لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".
https://sarabic.ae/20240523/القسام-تكشف-عن-أسرها-قائد-اللواء-الجنوبي-لدى-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-----1089146884.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
مقتل مساعد قائد قوات الأمن الوطني في قطاع غزة بغارة إسرائيلية
أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الخميس، عن اغتيال مساعد قائد قوات الأمن الوطني ضياء الدين الشرفا في قطاع غزة من قبل القوات الإسرائيلية، أثناء تأديته عمله.
غزة - سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان أن "اللواء ضياء الدين الشرفا استشهد، إثر عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة غزة صباح اليوم".
وأشار البيان إلى "إصابة 4 ضباط آخرين كانوا برفقته، أثناء قيامهم بجولة ميدانية في منطقة السرايا وسط مدينة غزة
، ضمن قيامهم بواجبهم في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني".
وكان الجيش الإسرائيلي قد اغتال في منتصف مارس/آذار الماضي، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، اللواء فائق المبحوح، أثناء اقتحام مستشفى الشفاء.
كما قضت إسرائيل
أيضا على مدير جهاز المباحث في شمال غزة، المقدم رائد البنا، ومدير مركز شرطة النصيرات، محمود البيومي، وكذلك مدير لجنة الطوارئ أمجد هتهت غربي غزة وغيرهم، حسب بيانات حركة "حماس" ووزارة الداخلية بغزة.
من جانبها، أكدت "حماس
"، في وقت سابق، أن "استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني هي دليل إضافي على سعي إسرائيل لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في القطاع، تنفيذا لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه".