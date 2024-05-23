https://sarabic.ae/20240523/القسام-تكشف-عن-أسرها-قائد-اللواء-الجنوبي-لدى-الجيش-الإسرائيلي-فيديو-----1089146884.html

"القسام" تكشف عن أسرها قائد اللواء الجنوبي لدى الجيش الإسرائيلي

"القسام" تكشف عن أسرها قائد اللواء الجنوبي لدى الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

كشفت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، في7 تشرين الأول/أكتوبر... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T14:41+0000

2024-05-23T14:41+0000

2024-05-23T14:59+0000

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

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ونشرت "كتائب القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة، أساف حمامي، مشيرة إلى أنه "تم أسره في 7 أكتوبر.ووجهت "كتائب القسام" سؤالا باللغتين الإنجليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن".وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".وختمت "كتائب القسام" الفيديو أيضا باللغتين الإنجليزية والعبرية "الوقت-ينقذ".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 36 ألف قتيل وأكثر من 80 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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إسرائيل

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل