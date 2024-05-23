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مصر: نرفض وجود إسرائيل في معبر رفح ولن نعطيها شرعية للسيطرة عليه
مصر: نرفض وجود إسرائيل في معبر رفح ولن نعطيها شرعية للسيطرة عليه
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الخميس، رفض بلاده الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، لافتا إلى أن القاهرة لن تعطي تل أبيب شرعية... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T14:13+0000
2024-05-23T14:13+0000
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وقال رشوان، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح "غير مبررة".وعن التنسيق مع إسرائيل، أوضح رشوان أن "مصر لم تتوقف عن التنسيق من أجل مصالحها ومصالح فلسطين، وفعلت ذلك في كل الحروب السابقة التي شنت على غزة".وأفاد المسؤول المصري بأن "القاهرة حريصة على السلام، لكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتحسب ولا تتخوف".وأشار إلى أن "إسرائيل دأبت على استفزاز الجانب المصري وكيل اتهامات للقاهرة بتوصيل السلاح للفلسطينيين، وإغلاق معبر رفح".وتابع: "الاستمرار في التشكيك في الموقف المصري وادعاء أن مصر غيرت في مسودة اتفاق الهدنة، أمور قد تدفع القاهرة في النهاية للانسحاب من الوساطة التي تمت بعد إلحاح أمريكي إسرائيلي".كما شدد رشوان على أن "الانسحاب من جهود الوساطة لن يمنع مصر من الاستمرار في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
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طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

مصر: نرفض وجود إسرائيل في معبر رفح ولن نعطيها شرعية للسيطرة عليه

14:13 GMT 23.05.2024
© AP Photo / Mohammed Asadشاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023.
شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة تعبر بوابة رفح الحدودية، في رفح، مصر، 21 أكتوبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AP Photo / Mohammed Asad
تابعنا عبر
أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الخميس، رفض بلاده الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، لافتا إلى أن القاهرة لن تعطي تل أبيب شرعية للسيطرة عليه.
وقال رشوان، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح "غير مبررة".

وأضاف أن "القاهرة لديها ثوابت محددة فيما يتعلق بالمعبر، وترفض إعطاء شرعية لسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني منه ولن تتعاون معها".

وعن التنسيق مع إسرائيل، أوضح رشوان أن "مصر لم تتوقف عن التنسيق من أجل مصالحها ومصالح فلسطين، وفعلت ذلك في كل الحروب السابقة التي شنت على غزة".
وأفاد المسؤول المصري بأن "القاهرة حريصة على السلام، لكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتحسب ولا تتخوف".
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
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وأشار إلى أن "إسرائيل دأبت على استفزاز الجانب المصري وكيل اتهامات للقاهرة بتوصيل السلاح للفلسطينيين، وإغلاق معبر رفح".
وتابع: "الاستمرار في التشكيك في الموقف المصري وادعاء أن مصر غيرت في مسودة اتفاق الهدنة، أمور قد تدفع القاهرة في النهاية للانسحاب من الوساطة التي تمت بعد إلحاح أمريكي إسرائيلي".
كما شدد رشوان على أن "الانسحاب من جهود الوساطة لن يمنع مصر من الاستمرار في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
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