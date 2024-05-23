https://sarabic.ae/20240523/مصر-نرفض-وجود-إسرائيل-في-معبر-رفح-ولن-نعطيها-شرعية-للسيطرة-عليه-1089142822.html

مصر: نرفض وجود إسرائيل في معبر رفح ولن نعطيها شرعية للسيطرة عليه

مصر: نرفض وجود إسرائيل في معبر رفح ولن نعطيها شرعية للسيطرة عليه

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان، اليوم الخميس، رفض بلاده الوجود الإسرائيلي في معبر رفح، لافتا إلى أن القاهرة لن تعطي تل أبيب شرعية... 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T14:13+0000

2024-05-23T14:13+0000

2024-05-23T14:13+0000

طوفان الأقصى

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082346287_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b743ed6363896a641d2b8a600166c7bc.jpg

وقال رشوان، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح "غير مبررة".وعن التنسيق مع إسرائيل، أوضح رشوان أن "مصر لم تتوقف عن التنسيق من أجل مصالحها ومصالح فلسطين، وفعلت ذلك في كل الحروب السابقة التي شنت على غزة".وأفاد المسؤول المصري بأن "القاهرة حريصة على السلام، لكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتحسب ولا تتخوف".وأشار إلى أن "إسرائيل دأبت على استفزاز الجانب المصري وكيل اتهامات للقاهرة بتوصيل السلاح للفلسطينيين، وإغلاق معبر رفح".وتابع: "الاستمرار في التشكيك في الموقف المصري وادعاء أن مصر غيرت في مسودة اتفاق الهدنة، أمور قد تدفع القاهرة في النهاية للانسحاب من الوساطة التي تمت بعد إلحاح أمريكي إسرائيلي".كما شدد رشوان على أن "الانسحاب من جهود الوساطة لن يمنع مصر من الاستمرار في تأييد حقوق الشعب الفلسطيني".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

https://sarabic.ae/20240523/وزير-الدفاع-المصري-الجيش-قادر-على-مجابهة-التحديات-1089141086.html

مصر

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, مصر, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار