https://sarabic.ae/20240523/وزير-الدفاع-المصري-الجيش-قادر-على-مجابهة-التحديات-1089141086.html

وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على "مجابهة التحديات"

وزير الدفاع المصري: الجيش قادر على "مجابهة التحديات"

سبوتنيك عربي

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها. 23.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-23T13:30+0000

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2024-05-23T14:25+0000

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وقال القريق أول محمد زكي، في كلمة ألقاها، عقب تنفيذ إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني تدريبات بالذخيرة الحية، إن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة أمنها القومي، مشيرًا إلى أن مصر تقوم بدور مهم وفعال لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ.وأضاف أن "الموقف الحالي يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين"، مشيرًا إلى أن "الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة".وحذر رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أمس الأربعاء، من إمكانية انسحاب مصر من دور الوساطة في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل و"حماس" في أعقاب مزاعم بثتها شبكة أمريكية ادعت فيها أن مصر غيرت شروط صفقة وقف إطلاق النار في غزة.ونقلت بوابة "الأهرام" عن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، قوله بأن تلك المزاعم "خاطئة" و"خالية من أي معلومات أو حقائق".ولفت رشوان إلى أن محاولات التشكيك والإساءة لدور وساطة مصر لن تؤدي إلا لمزيد من تعقيد الوضع في غزة والمنطقة برمتها.وفي وقت سابق، زعمت شبكة أمريكية أن 3 مصادر مطلعة على المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قالت إن المخابرات المصرية غيرت في بنود مقترح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل في مايو الجاري، مما أدى إلى إحباط الصفقة التي كان من الممكن أن تحدد مسارا لإنهاء القتال مؤقتا في غزة.وبحسب مزاعم الشبكة الأمريكية: "أدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت مفاوضات وقف إطلاق النار في طريق مسدود".في السياق ذاته، دعت دولة قطر إلى عدم الالتفات إلى التقارير الإعلامية التي تحاول التشكيك وتوجه الاتهامات لجهود الوساطة الجارية لوقف العدوان على غزة.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، إن جهود وساطة دولة قطر المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية مستمرة، مشددا على ضرورة أن ينصب التركيز في هذا الوقت الحساس على سبل إنهاء الحرب في القطاع.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار العالم الآن, العالم العربي