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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول بارز في "حزب الله"... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول بارز في "حزب الله"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ غارة جوية أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في "حزب الله" اللبناني. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "محمد علي ناصر فران كان مسؤولا عن بنية تحتية لصناعة وسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان"، حسب وصفه.وأضاف أن فران "كان يعمل خلال السنوات الأخيرة على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله".وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام باستهداف بعض البنى التحتية التي كان مسؤولا عنها في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة".يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240519/حزب-الله-يستهدف-عربة-هامر-إسرائيلية-بصاروخ-موجه-ويوقع-طاقمها-بين-قتيل-وجريح-1088984908.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, العالم العربي, غزة, قطاع غزة, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية مسؤول بارز في "حزب الله"... فيديو

14:39 GMT 23.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bayمقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان"
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نفذ غارة جوية أسفرت عن مقتل مسؤول بارز في "حزب الله" اللبناني.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن "محمد علي ناصر فران كان مسؤولا عن بنية تحتية لصناعة وسائل قتالية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان"، حسب وصفه.
وأضاف أن فران "كان يعمل خلال السنوات الأخيرة على صناعة وسائل قتالية استراتيجية وفريدة لحزب الله".
وأشار البيان إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام باستهداف بعض البنى التحتية التي كان مسؤولا عنها في جنوب لبنان خلال الأشهر الأخيرة".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
"حزب الله" يستهدف عربة "هامر" إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح
19 مايو, 11:54 GMT
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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