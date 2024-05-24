https://sarabic.ae/20240524/إسرائيل-تدين-قرار-محكمة-العدل-الدولية-وتصفه-بـالكاذب-والمثير-للاشمئزاز-1089183627.html

إسرائيل تدين قرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ"الكاذب والمثير للاشمئزاز"

إسرائيل تدين قرار محكمة العدل الدولية وتصفه بـ"الكاذب والمثير للاشمئزاز"

سبوتنيك عربي

أصدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا، ردا على حكم محكمة العدل الدولية، الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T17:25+0000

2024-05-24T17:25+0000

2024-05-24T17:25+0000

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ووصف البيان الإسرائيلي الحكم بأنه "كاذب ومثير للاشمئزاز"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال: "في أعقاب الهجوم الإرهابي الرهيب على مواطني إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شرعت إسرائيل في حرب دفاعية عادلة للقضاء على منظمة "حماس" الإرهابية وتحرير رهائننا".وتابع أن "إسرائيل تفعل ذلك انسجاما مع حقها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، مع الحفاظ على قيمها الأخلاقية والالتزام بالقانون الدولي".وجاء في البيان الإسرائيلي أن "إسرائيل ستواصل جهودها للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتصرف وفقا للقانون لتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان المدنيين في قطاع غزة قدر الإمكان".وكان رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، تلا اليوم الجمعة، قرار المحكمة الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها في رفح.وقال القاضي خلال جلسة للمحكمة بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح: "ترى المحكمة أنه وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، يجب على إسرائيل أن توقف فورًا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في رفح"، مضيفا أنه يتعين على إسرائيل ضمان وصول البعثات التي تحقق في مزاعم الإبادة الجماعية دون عوائق إلى قطاع غزة.وأكد سلام خلال الجلسة وقبيل صدور قرار المحكمة، أن الهجوم المستمر من قبل إسرائيل والذي يعد تطورا خطيرا يزيد من معاناة الفلسطينيين، موضحا في هذا الصدد، أن المحكمة "ترى أن الهجوم الإسرائيلي المستمر على رفح أسفر عن موجة نزوح أخرى ويعد تطورا خطيرا يزيد من معاناة الفلسطينيين".وأوضح أنه "وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية، فإن أي عمل عسكري إضافي في رفح سيؤدي إلى دمار جزئي أو كلي في المنطقة"، مُشددًا على أنه "يجب على إسرائيل الامتناع عن ارتكاب أي أعمال من شأنها أن تشكل خطرًا على الفلسطينيين".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

https://sarabic.ae/20240524/محكمة-العدل-الدولية-تأمر-إسرائيل-بوقف-هجومها-العسكري-على-رفح-1089177316.html

https://sarabic.ae/20240524/إنهاء-وجود-إسرائيل-ردود-فعل-غاضبة-من-تل-أبيب-على-قرار-العدل-الدولية-بشأن-رفح-1089179223.html

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