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إسرائيل تعلن منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين
إسرائيل تعلن منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، وذلك ردًا على إعلان رئيس وزراء... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T10:05+0000
2024-05-24T10:05+0000
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وقال كاتس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس، من تقديم الخدمات إلى الفلسطينيين من الضفة الغربية".كما ندد كاتس بتصريحات وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، التي قالت إنها "تريد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".ونشرت زعيمة حزب "سومار" اليساري ووزيرة العمل، يولاندا دياز، مقطع فيديو، الأربعاء الماضي، عبر منصة "إكس"، بعد إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، قائلة: "نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر".وأضاف كاتس، في رده على الوزيرة الإسبانية: "إذا كانت هذه الجاهلة ( يولاندا دياز])المملوءة بالكراهية، تريد أن تفهم ما يريده الإسلام المتطرف حقاً، فيتعين عليها أن تذهب لتتعرف على 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس - إسبانيا اليوم".وكانت ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا والنرويج وأيرلندا، قد أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين، في 28 مايو/ أيار الجاري، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق، أن هذا القرار يضر بأمن إسرائيل، وأنه بمثابة "مكافأة للإرهاب"، واصفا القرار بـ"المعرقل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، حسب تعبيره.
https://sarabic.ae/20240522/رئيس-وزراء-إسبانيا-سنعترف-بدولة-فلسطينية-يوم-28-مايو-الجاري-1089089039.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعلن منع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين

10:05 GMT 24.05.2024
© YouTube.comيسرائيل كاتس
يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© YouTube.com
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، وذلك ردًا على إعلان رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الاعتراف بدولة فلسطين.
وقال كاتس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "قررت قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس، من تقديم الخدمات إلى الفلسطينيين من الضفة الغربية".
كما ندد كاتس بتصريحات وزيرة العمل الإسبانية، يولاندا دياز، التي قالت إنها "تريد تحرير فلسطين من النهر إلى البحر".
ونشرت زعيمة حزب "سومار" اليساري ووزيرة العمل، يولاندا دياز، مقطع فيديو، الأربعاء الماضي، عبر منصة "إكس"، بعد إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين، قائلة: "نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين، لكن لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر".
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رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطينية يوم 28 مايو الجاري
22 مايو, 07:21 GMT
وأضاف كاتس، في رده على الوزيرة الإسبانية: "إذا كانت هذه الجاهلة ( يولاندا دياز])المملوءة بالكراهية، تريد أن تفهم ما يريده الإسلام المتطرف حقاً، فيتعين عليها أن تذهب لتتعرف على 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس - إسبانيا اليوم".
وكانت ثلاث دول أوروبية، هي إسبانيا والنرويج وأيرلندا، قد أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطين، في 28 مايو/ أيار الجاري، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، في وقت سابق، أن هذا القرار يضر بأمن إسرائيل، وأنه بمثابة "مكافأة للإرهاب"، واصفا القرار بـ"المعرقل لعملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، حسب تعبيره.
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