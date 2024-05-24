خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين

عربي
بوتين: شرعية زيلينسكي انتهت
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
09:35 GMT
25 د
راديو
الطفرات الجينية التي تعزز التكاثر المبكر قد تؤدي أيضا إلى تسريع الشيخوخة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: مأزق الجولاني في إدلب يدفعه لخلق جبهات مع القوات السورية والروسية
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
11:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: علاقة روسيا والبحرين هامة جداً بالنسبة لمنطقة الخليج والشرق الأوسط
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" على أثير "راديو سبوتنيك" آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء سياسيين وعسكريين واقتصاديين واجتماعيين من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة.
https://sarabic.ae/20240524/خبير-يبين-أهمية-إنشاء-منصة-استثمارية-بين-روسيا-والبحرين-1089173028.html
خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر إذاعة "سبوتنيك"، روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات؛ البنك الدولي يعلن أن الفقر في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T12:39+0000
2024-05-24T12:39+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
سبوتنيك عربي
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
وقّعت روسيا والبحرين مذكرة تفاهم على عدد من برامج التعاون بين مختلف الوزارات، كما أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" منصة مشتركة للاستثمار في مشاريع في روسيا.بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة معين:خبير: لبنان يعاني من ارتفاع معدل التضخم والفقر مع عدم وجود الأمان الاجتماعيأعلن البنك الدولي أن "معدل الفقر في لبنان، ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان، وأن واحدا من كل ثلاثة لبنانيين طاله الفقر في عام 2022، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية".حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عماد عكوش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
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قوانين الاقتصاد, аудио
قوانين الاقتصاد, аудио

خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين

12:39 GMT 24.05.2024
راديو
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
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نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر إذاعة "سبوتنيك"، روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات؛ البنك الدولي يعلن أن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات؛ روسيا ترد على مصادرة أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقّعت روسيا والبحرين مذكرة تفاهم على عدد من برامج التعاون بين مختلف الوزارات، كما أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" منصة مشتركة للاستثمار في مشاريع في روسيا.
بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة معين:

المنصة الاستثمارية تختصر الوقت لدى الجهات المسؤولة في الحرية الاقتصادية والشركات والبنوك أو المؤسسات للبحث عن مصادر جيدة للاستثمار والمنصة تحميها من التعرض لمخاطر معينة مثل أن لا يكون لدى هذه اللجنة خبرة كافية في روسيا، والمنصة ستسهل تبادل الخبرات والمعلومات والاستثمارات بشكل أفضل، وبالتالي تقوي العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين وتوفر الكثير من الجهد خاصة وأن الاستثمارات الروسية بدأت تصبح أقوى مما كانت عليه في سنين مضت.

خبير: لبنان يعاني من ارتفاع معدل التضخم والفقر مع عدم وجود الأمان الاجتماعي

أعلن البنك الدولي أن "معدل الفقر في لبنان، ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان، وأن واحدا من كل ثلاثة لبنانيين طاله الفقر في عام 2022، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية".
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عماد عكوش:

هناك غياب واضح للحلول، ومن الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات وخططا عملية للخروج من الأزمة والعمل على الإصلاح الاقتصادي، لذلك نشهد ارتفاع معدل التضخم والفقر مع عدم وجود الأمان الاجتماعي من ناحية البنية التحتية وخاصة عدم توفر الكهرباء والمياه وأيضا من ناحية التعليم وارتفاع أقساط المدارس وبالدولار وانخفاض إيرادات السياحة الدخل الأساسي للاقتصاد اللبناني.

التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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