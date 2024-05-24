https://sarabic.ae/20240524/خبير-يبين-أهمية-إنشاء-منصة-استثمارية-بين-روسيا-والبحرين-1089173028.html
خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
سبوتنيك عربي
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر إذاعة "سبوتنيك"، روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات؛ البنك الدولي يعلن أن الفقر في... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T12:39+0000
2024-05-24T12:39+0000
2024-05-24T12:39+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089172768_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_860c55ea479d5b27fc3c2be19863c5f0.png
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
سبوتنيك عربي
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
وقّعت روسيا والبحرين مذكرة تفاهم على عدد من برامج التعاون بين مختلف الوزارات، كما أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" منصة مشتركة للاستثمار في مشاريع في روسيا.بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة معين:خبير: لبنان يعاني من ارتفاع معدل التضخم والفقر مع عدم وجود الأمان الاجتماعيأعلن البنك الدولي أن "معدل الفقر في لبنان، ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان، وأن واحدا من كل ثلاثة لبنانيين طاله الفقر في عام 2022، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية".حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عماد عكوش:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/18/1089172768_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b68f57336640e166d97760b0ae254d51.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
قوانين الاقتصاد, аудио
خبير يبين أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في هذه الحلقة من برنامج "قوانين الاقتصاد" عبر إذاعة "سبوتنيك"، روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات؛ البنك الدولي يعلن أن الفقر في لبنان تضاعف ثلاث مرات خلال عشر سنوات؛ روسيا ترد على مصادرة أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقّعت روسيا والبحرين مذكرة تفاهم على عدد من برامج التعاون بين مختلف الوزارات، كما أسس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وصندوق الثروة السيادي البحريني "ممتلكات" منصة مشتركة للاستثمار في مشاريع في روسيا.
بهذا الخصوص، قال المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة معين:
المنصة الاستثمارية تختصر الوقت لدى الجهات المسؤولة في الحرية الاقتصادية والشركات والبنوك أو المؤسسات للبحث عن مصادر جيدة للاستثمار والمنصة تحميها من التعرض لمخاطر معينة مثل أن لا يكون لدى هذه اللجنة خبرة كافية في روسيا، والمنصة ستسهل تبادل الخبرات والمعلومات والاستثمارات بشكل أفضل، وبالتالي تقوي العلاقة الاقتصادية والاستثمارية بين الدولتين وتوفر الكثير من الجهد خاصة وأن الاستثمارات الروسية بدأت تصبح أقوى مما كانت عليه في سنين مضت.
خبير: لبنان يعاني من ارتفاع معدل التضخم والفقر مع عدم وجود الأمان الاجتماعي
أعلن البنك الدولي أن "معدل الفقر في لبنان، ارتفع أكثر من ثلاثة أضعافه خلال العقد الماضي ليشمل 44 في المئة من السكان، وأن واحدا من كل ثلاثة لبنانيين طاله الفقر في عام 2022، ما يسلط الضوء على ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وخلق فرص العمل للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر ومعالجة أوجه عدم المساواة المتنامية".
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي الدكتور عماد عكوش:
هناك غياب واضح للحلول، ومن الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات وخططا عملية للخروج من الأزمة والعمل على الإصلاح الاقتصادي، لذلك نشهد ارتفاع معدل التضخم والفقر مع عدم وجود الأمان الاجتماعي من ناحية البنية التحتية وخاصة عدم توفر الكهرباء والمياه وأيضا من ناحية التعليم وارتفاع أقساط المدارس وبالدولار وانخفاض إيرادات السياحة الدخل الأساسي للاقتصاد اللبناني.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...