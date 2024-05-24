https://sarabic.ae/20240524/قيادي-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-مواقف-بايدن-غريبة-وهناك-انفصام-في-القرارات-الأمريكية-حيال-غزة-1089162779.html

قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": مواقف بايدن غريبة وهناك انفصام في القرارات الأمريكية حيال غزة

قيادي بحركة فتح لـ"سبوتنيك": مواقف بايدن غريبة وهناك انفصام في القرارات الأمريكية حيال غزة

سبوتنيك عربي

علّق نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، صبري صيدم، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأخيرة، واصفا إياها بـ"الغريبة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن... 24.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-24T07:06+0000

2024-05-24T07:06+0000

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وشكك المسؤول الفلسطيني في حديثه لـ"إذاعة سبوتنيك"، بـ"صحة بايدن العقلية"، بناءً على ما يقوله.وتابع: "واشنطن تتحدث عن عقوبات على الإسرائيليين ولكنها ترسل لهم الأسلحة". وفيما اعترفت الدول الأوروبية الثلاث (إسبانيا والنرويج وأيرلندا) بدولة فلسطين، أكد صيدم، أن الاعتراف "بمثابة انتقال إلى خريطة عالم جديد على الرغم من الضغط الإسرائيلي المتلطي بالقوة الأمريكية في المحافل الدولية".وأشار صيدم إلى أن "هناك تغير في مسار العمل السياسي الدولي، والعالم يشعر بالذنب إزاء القضية الفلسطينية، وفي الوقت ذاته يريد اتخاذ خطوة لا رجعة عنها والتوجه نحو حل الدولتين".وأوضح صيدم أن "ما حصل كسر الجدار الصلب الذي حاولت إسرائيل انشاءه، وقرار هذه الدول الثلاثة ليست سوى بداية وهناك دول أخرى مستعدة لاتخاذ نفس الخطوة".وشدد صيدم على "ضرورة الاستفادة من هذه الخطوة الأوروبية التاريخية"، مبينًا أن "الأعين تتجه نحو ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، نظراً لما لهم من ثقل في قرار القارة العجوز".وكانت كل من النرويج وإيرلندا وإسبانيا، قد أعلنت الأربعاء الماضي، اعترافها بدولة فلسطين، فيما استنكرت إسرائيل هذه الخطوة، وسط ترحيب عربي ودولي.يشار إلى أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، قبرص والسويد.

https://sarabic.ae/20240522/النرويج-وإيرلندا-وإسبانيا-تعترف-بدولة-فلسطين-إسرائيل-تستنكر-وحماس-ترحب-1089098088.html

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