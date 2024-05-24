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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
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لافروف: الأسلحة الأمريكية تستخدم ضد أهداف على الأراضي الروسية
لافروف: الأسلحة الأمريكية تستخدم ضد أهداف على الأراضي الروسية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الأسلحة الأمركية تستخدم بالفعل ضد مجموعة متنوعة من الأهداف على أراضي روسيا الاتحادية، خارج منطقة... 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T10:21+0000
2024-05-24T10:32+0000
روسيا
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وقال لافروف للصحفيين: "لقد تم بالفعل استخدام الأسلحة الأمريكية على مجموعة متنوعة من الأهداف خارج منطقة الصراع، لذلك فإن حقيقة أن الأمريكيين يحاولون الإدلاء ببعض التصريحات المطمئنة للرأي العام لديهم أو لأعضاء الناتو أو لإظهار أن القرار لم يتخذ بعد، كلها في رأيي "حيل".وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على طلب التعليق لوكالة "سبوتنيك" على معلومات حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" الأمريكية أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240523/الدفاعات-الروسية-تدمر-35-صاروخا-فوق-بيلغورود-1089126273.html
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روسيا

لافروف: الأسلحة الأمريكية تستخدم ضد أهداف على الأراضي الروسية

10:21 GMT 24.05.2024 (تم التحديث: 10:32 GMT 24.05.2024)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وزيرة خارجية كوريا الشمالية تشوي سونغ هوي في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن الأسلحة الأمركية تستخدم بالفعل ضد مجموعة متنوعة من الأهداف على أراضي روسيا الاتحادية، خارج منطقة الصراع في أوكرانيا.
وقال لافروف للصحفيين: "لقد تم بالفعل استخدام الأسلحة الأمريكية على مجموعة متنوعة من الأهداف خارج منطقة الصراع، لذلك فإن حقيقة أن الأمريكيين يحاولون الإدلاء ببعض التصريحات المطمئنة للرأي العام لديهم أو لأعضاء الناتو أو لإظهار أن القرار لم يتخذ بعد، كلها في رأيي "حيل".

وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة أن الأسلحة الأمريكية والغربية الأخرى تضرب أهدافًا على الأراضي الروسية، وخاصة البنية التحتية المدنية والمناطق السكنية، لذلك فإن ذلك يقع على عاتقهم".

وفي وقت سابق، رفضت وزارة الدفاع الأمريكية الرد على طلب التعليق لوكالة "سبوتنيك" على معلومات حول استخدام كييف لمدرعة "برادلي" الأمريكية أثناء محاولة اختراق الحدود الروسية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
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وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
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