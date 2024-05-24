https://sarabic.ae/20240524/مصر-تعلن-عن-اجتماع-مرتقب-بين-ماكرون-و5-وزراء-خارجية-عرب-بشأن-غزة-1089172162.html
مصر تعلن عن اجتماع مرتقب بين ماكرون و5 وزراء خارجية عرب بشأن غزة
مصر تعلن عن اجتماع مرتقب بين ماكرون و5 وزراء خارجية عرب بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن اجتماع يضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 24.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-24T12:12+0000
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وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري، غادر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي".وأوضح البيان أن "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي، على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع".كما تشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين"، وفق البيان.يشار إلى أن مصر وقطر والولايات المتحدة تقود وساطة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت لمدة أسبوع، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وتشن إسرائيل للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة، خلّفت نحو 36 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية ودولية.
https://sarabic.ae/20240523/مصر-نرفض-وجود-إسرائيل-في-معبر-رفح-ولن-نعطيها-شرعية-للسيطرة-عليه-1089142822.html
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طوفان الأقصى, مصر, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , أخبار الأردن, السعودية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار فرنسا , أخبار الأردن, السعودية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن عن اجتماع مرتقب بين ماكرون و5 وزراء خارجية عرب بشأن غزة
أعلنت مصر، اليوم الجمعة، عن اجتماع يضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ووزراء خارجية عدد من الدول العربية، لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن "وزير الخارجية المصري سامح شكري
، غادر اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، بدعوة من الرئيس الفرنسي".
وأضاف البيان أن "شكري سيشارك في اجتماع يضم وزراء خارجية قطر والأردن والسعودية والإمارات مع الرئيس ماكرون".
وأوضح البيان أن "الزيارة تأتي في إطار حرص الجانب الفرنسي
، على التواصل والتنسيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبحث سبل إنهاء الأزمة الإنسانية وضمان تدفق المساعدات إلى سكان القطاع".
كما تشهد الزيارة "التباحث حول الجهود الدولية والإقليمية الرامية لإيجاد الأفق السياسي الجاد لإنهاء الأزمة من جذورها ودعم تنفيذ حل الدولتين"، وفق البيان.
يشار إلى أن مصر
وقطر والولايات المتحدة تقود وساطة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، أسفرت عن هدنة استمرت لمدة أسبوع، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وتشن إسرائيل
للشهر الثامن على التوالي، حربا على قطاع غزة، خلّفت نحو 36 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل ومجاعة، بحسب بيانات رسمية فلسطينية ودولية.