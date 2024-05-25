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أمريكا تتأهب لشن كوريا الشمالية "أكثر الأعمال العسكرية الاستفزازية" مع قرب الانتخابات الأمريكية
أمريكا تتأهب لشن كوريا الشمالية "أكثر الأعمال العسكرية الاستفزازية" مع قرب الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن استعداد المسؤولين الأمريكيين لاحتمالية شن كوريا الشمالية عملها العسكري "الأكثر استفزازا" خلال عقد من الزمان، قبل الانتخابات... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T15:53+0000
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وأفادت شبكة إعلامية أمريكية، أمس الجمعة، نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين كبار، إن "أمريكا لديها خطط طوارئ للرد في حال قيام بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات عدوانية في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، أو قصف الجزر الحدودية الكورية الجنوبية - وهو عمل عدائي لم يسبق له مثيل منذ عام 2010"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.ونقلت الشبكة عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله: "ليس لدينا أدنى شك في أن كوريا الشمالية سوف تقوم بالاستفزاز هذا العام، الأمر يتعلق فقط بمدى تصعيدها".وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن توقيت استفزاز كوريا الشمالية، قد يكون مصمما "لخلق اضطرابات في جزء آخر من العالم"، إذ من المقرر أن يكون السباق الرئاسي بمثابة مباراة العودة بين الرئيس الحالي، جو بايدن، وسلفه، دونالد ترامب. وتزايدت المخاوف في كوريا الجنوبية أيضا بشأن احتمال قيام جارتها الشمالية بالتهديد باستخدام القوة العسكرية، وسلّط بعض المراقبين الضوء على احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء استفزازات شديدة للغاية، مماثلة لإغراق السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشيونان في عام 2010، أو قصف جزيرة يونبيونغ الحدودية الكورية الجنوبية في نفس العام.
https://sarabic.ae/20240518/كوريا-الشمالية-تختبر-إطلاق-صاروخ-باليستي-تكتيكي-باستخدام-نظام-ملاحي-جديد-1088950928.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, جو بايدن, دونالد ترامب

أمريكا تتأهب لشن كوريا الشمالية "أكثر الأعمال العسكرية الاستفزازية" مع قرب الانتخابات الأمريكية

15:53 GMT 25.05.2024
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSمركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
مركبات تحمل صواريخ خلال عرض عسكري للاحتفال بالذكرى الـ90 لتأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي في كيم إيل. ساحة سونغ في بيونغ يانغ. 25 أبريل 2022
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن استعداد المسؤولين الأمريكيين لاحتمالية شن كوريا الشمالية عملها العسكري "الأكثر استفزازا" خلال عقد من الزمان، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، المقرر إقامتها في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأفادت شبكة إعلامية أمريكية، أمس الجمعة، نقلا عن 6 مسؤولين أمريكيين كبار، إن "أمريكا لديها خطط طوارئ للرد في حال قيام بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات عدوانية في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، أو قصف الجزر الحدودية الكورية الجنوبية - وهو عمل عدائي لم يسبق له مثيل منذ عام 2010"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
ونقلت الشبكة عن مسؤول استخباراتي أمريكي قوله: "ليس لدينا أدنى شك في أن كوريا الشمالية سوف تقوم بالاستفزاز هذا العام، الأمر يتعلق فقط بمدى تصعيدها".
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وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن توقيت استفزاز كوريا الشمالية، قد يكون مصمما "لخلق اضطرابات في جزء آخر من العالم"، إذ من المقرر أن يكون السباق الرئاسي بمثابة مباراة العودة بين الرئيس الحالي، جو بايدن، وسلفه، دونالد ترامب.
وتزايدت المخاوف في كوريا الجنوبية أيضا بشأن احتمال قيام جارتها الشمالية بالتهديد باستخدام القوة العسكرية، وسلّط بعض المراقبين الضوء على احتمال قيام بيونغ يانغ بإجراء استفزازات شديدة للغاية، مماثلة لإغراق السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشيونان في عام 2010، أو قصف جزيرة يونبيونغ الحدودية الكورية الجنوبية في نفس العام.
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