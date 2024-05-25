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https://sarabic.ae/20240525/أنصار-الله-تؤجل-تنفيذ-مبادرتها-بشأن-الإفراج-عن-أكثر-من-100-أسير-من-الجيش-اليمني--1089201650.html
"أنصار الله" تؤجل تنفيذ مبادرتها بشأن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني
"أنصار الله" تؤجل تنفيذ مبادرتها بشأن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني
سبوتنيك عربي
أكدت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم السبت، تأجيل تنفيذ مبادرة من جانب واحد تتضمن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T14:39+0000
2024-05-25T14:39+0000
أنصار الله
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القاهرة – سبوتنيك. ونشر رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، تغريدة جديدة له على منصة "إكس"، اليوم السبت، أكد من خلالها أنه "‏بسبب بعض الإجراءات الفنية تأجل موعد تنفيذ المبادرة الى صباح يوم غد الأحد".ويشار إلى أن إعلان الجماعة هو مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني، قالت "انصار الله" إنها جاءت بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي.وتأتي المبادرة الأحادية الجانب للجماعة اليمنية بعد إعلانها في 21 نيسان/أبريل الماضي، الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني، بعد مرور حوالي 4 أعوام من وقوعهم في الأسر بيد الجماعة نفسها، خلال عملية عسكرية أسمتها (نصر من الله) في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2019. في وقت أعلنت "أنصار الله" في 30 نيسان الماضي، إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة.ويذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كان من المقرر أن تعقد في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة أنصار الله بعرقلتها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240104/أنصار-الله-تشترط-تنفيذ-اتفاقات-سابقة-بشأن-الأسرى-لعقد-مفاوضات-جديدة-مع-الحكومة-اليمنية-1084687000.html
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أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم

"أنصار الله" تؤجل تنفيذ مبادرتها بشأن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني

14:39 GMT 25.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024
 المتحدث العسكري باسم الجيش اليمني (أنصار الله) العميد يحيى سريع يصل لإلقاء بيان خلال مسيرة في صنعاء تضامنا مع الفلسطينيين في 15 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / MOHAMMED HUWAIS
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أكدت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم السبت، تأجيل تنفيذ مبادرة من جانب واحد تتضمن الإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني.
القاهرة – سبوتنيك. ونشر رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة "أنصار الله"، عبد القادر المرتضى، تغريدة جديدة له على منصة "إكس"، اليوم السبت، أكد من خلالها أنه "‏بسبب بعض الإجراءات الفنية تأجل موعد تنفيذ المبادرة الى صباح يوم غد الأحد".
جنود تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيون في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2024
"أنصار الله" تشترط تنفيذ اتفاقات سابقة بشأن الأسرى لعقد مفاوضات جديدة مع الحكومة اليمنية
4 يناير, 01:37 GMT
ويشار إلى أن إعلان الجماعة هو مبادرة أحادية الجانب للإفراج عن أكثر من 100 أسير من الجيش اليمني، قالت "انصار الله" إنها جاءت بتوجيهات من زعيمها عبد الملك الحوثي.
وتأتي المبادرة الأحادية الجانب للجماعة اليمنية بعد إعلانها في 21 نيسان/أبريل الماضي، الإفراج عن 11 أسيرا من الجيش اليمني، بعد مرور حوالي 4 أعوام من وقوعهم في الأسر بيد الجماعة نفسها، خلال عملية عسكرية أسمتها (نصر من الله) في مديرية كِّتاف بمحافظة صعدة (معقل الجماعة المتاخمة للحدود مع السعودية) بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2019.
في وقت أعلنت "أنصار الله" في 30 نيسان الماضي، إبلاغها من نائب المبعوث الأممي إلى اليمن سرحد فتاح، أن الأمم المتحدة ستدعو جميع الأطراف إلى جولة مفاوضات جديدة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، خلال أيام، لإجراء صفقة تبادل جديدة.
ويذكر أن الحكومة اليمنية، أعلنت مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل انعقاد جولة مفاوضات بشأن الأسرى والمختطفين كان من المقرر أن تعقد في الأردن، إلى أجل غير مسمى، متهمةً جماعة أنصار الله بعرقلتها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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