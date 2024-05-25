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إعلام: التقارب الروسي الصيني أصبح "كابوسا للغرب"
إعلام: التقارب الروسي الصيني أصبح "كابوسا للغرب"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة تركية، اليوم السبت، أن التحالف بين روسيا والصين أصبح "كابوسا للهيمنة الغربية". 25.05.2024, سبوتنيك عربي
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وأضافت صحيفة "صباح" التركية، أن "المدافعين عن النظام الأطلسي، الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يعتبرون استراتيجية تعميق التحالف بين الصين وروسيا بمثابة مستقبل مشؤوم، وعلى نحو ما، أصبح كابوسا للغرب".وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لكنها كانت تنتقد التعاون الطبيعي بين روسيا والصين"، ووصفه بـ"النفاق والمثال النموذجي للمعايير المزدوجة".كما حذرت بكين الولايات المتحدة الأمريكية من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html
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روسيا, العالم, الصين
روسيا, العالم, الصين

إعلام: التقارب الروسي الصيني أصبح "كابوسا للغرب"

11:38 GMT 25.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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ذكرت صحيفة تركية، اليوم السبت، أن التحالف بين روسيا والصين أصبح "كابوسا للهيمنة الغربية".
وأضافت صحيفة "صباح" التركية، أن "المدافعين عن النظام الأطلسي، الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يعتبرون استراتيجية تعميق التحالف بين الصين وروسيا بمثابة مستقبل مشؤوم، وعلى نحو ما، أصبح كابوسا للغرب".

ويشير المقال إلى أن واشنطن تنظر إلى أي تقارب بين موسكو وبكين على أنه "مسألة بقاء"، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمنع تشكيل تحالفات قوية حتى لا تفقد نفوذها.

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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ومع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة الآن على الحصول على النتيجة المرجوة من استراتيجيتها الطويلة الأمد، فقد أنشأت الصين وروسيا، تحالفًا بين القوى العظمى، كما جاء في المنشور.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لكنها كانت تنتقد التعاون الطبيعي بين روسيا والصين"، ووصفه بـ"النفاق والمثال النموذجي للمعايير المزدوجة".
كما حذرت بكين الولايات المتحدة الأمريكية من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
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