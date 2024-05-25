https://sarabic.ae/20240525/إعلام-التقارب-الروسي-الصيني-أصبح-كابوسا-للغرب-1089197840.html
إعلام: التقارب الروسي الصيني أصبح "كابوسا للغرب"
إعلام: التقارب الروسي الصيني أصبح "كابوسا للغرب"
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة تركية، اليوم السبت، أن التحالف بين روسيا والصين أصبح "كابوسا للهيمنة الغربية". 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T11:38+0000
2024-05-25T11:38+0000
2024-05-25T11:38+0000
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وأضافت صحيفة "صباح" التركية، أن "المدافعين عن النظام الأطلسي، الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يعتبرون استراتيجية تعميق التحالف بين الصين وروسيا بمثابة مستقبل مشؤوم، وعلى نحو ما، أصبح كابوسا للغرب".وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لكنها كانت تنتقد التعاون الطبيعي بين روسيا والصين"، ووصفه بـ"النفاق والمثال النموذجي للمعايير المزدوجة".كما حذرت بكين الولايات المتحدة الأمريكية من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html
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روسيا, العالم, الصين
إعلام: التقارب الروسي الصيني أصبح "كابوسا للغرب"
ذكرت صحيفة تركية، اليوم السبت، أن التحالف بين روسيا والصين أصبح "كابوسا للهيمنة الغربية".
وأضافت صحيفة "صباح" التركية، أن "المدافعين عن النظام الأطلسي، الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، يعتبرون استراتيجية تعميق التحالف بين الصين وروسيا بمثابة مستقبل مشؤوم، وعلى نحو ما، أصبح كابوسا للغرب".
ويشير المقال إلى أن واشنطن تنظر إلى أي تقارب بين موسكو وبكين على أنه "مسألة بقاء"، إذ أن الولايات المتحدة الأمريكية، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تمنع تشكيل تحالفات قوية حتى لا تفقد نفوذها.
ومع ذلك، لم تعد الولايات المتحدة الأمريكية قادرة الآن على الحصول على النتيجة المرجوة من استراتيجيتها الطويلة الأمد، فقد أنشأت الصين وروسيا، تحالفًا بين القوى العظمى، كما جاء في المنشور.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، إن "الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، لكنها كانت تنتقد التعاون الطبيعي بين روسيا والصين"، ووصفه بـ"النفاق والمثال النموذجي للمعايير المزدوجة".
كما حذرت بكين الولايات المتحدة الأمريكية من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.