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الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة... فيديو
الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
جرفت الأمواج البحرية، اليوم السبت، جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل غزة إلى شاطئ مدينة أسدود. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T09:55+0000
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إسرائيل
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
الجيش الأمريكي
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته".وأشارت إلى أن "الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
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إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الجيش الأمريكي, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي
إسرائيل, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الجيش الأمريكي, نادي الفيديو, العالم, العالم العربي

الأمواج تجرف جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة غزة... فيديو

09:55 GMT 25.05.2024
© AFP 2023تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024
تم نصب الخيام على طول الشاطئ في دير البلح في وسط قطاع غزة من قبل الفلسطينيين الذين نزحوا من رفح جنوبي قطاع غزة، في 12 مايو، 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
جرفت الأمواج البحرية، اليوم السبت، جزءا من الرصيف الأمريكي العائم قبالة ساحل غزة إلى شاطئ مدينة أسدود.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن "الرصيف انفصل جزء منه على ما يبدو بسبب الأمواج القوية، ووصلت البحرية الإسرائيلية إلى مكان الحادث للمساعدة في ربط الجزء المنجرف وإعادته".
وأشارت إلى أن "الحادثة لم تسفر عن وقوع ضحايا".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت الجمعة الماضية، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.
كما أكدت عدم وصول أي قوات أمريكية إلى الشاطئ في غزة، وأن ما يجري هو عمل متعدد الجنسيات لتقديم مساعدات إضافية للمدنيين في القطاع عبر "ممر بحري ذي طبيعة إنسانية خالصة".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، إنشاء هذا الميناء، في إطار الجهود الدولية للتغلب على القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات برا إلى القطاع.
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