https://sarabic.ae/20240525/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يستأنف-عمله-بعد-الخضوع-لفحص-طبي-1089194643.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن، استأنف مهام عمله بعد الخضوع لفحص طبي. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T08:34+0000
2024-05-25T08:34+0000
2024-05-25T08:59+0000
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وقال البنتاغون، في بيان أمس الجمعة، إن أوستن "خضع لإجراء متابعة غير جراحي محدد مسبقاً واختياري ناجح يتعلق بمشكلة المثانة، التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق".وأضاف البيان أن "أوستن خضع للفحص الطبي في مركز والتر ريد الطبي، والذي استمر نحو ساعتين ونصف".وأوضح أنه خلال تلك الفترة، نقل أوستن صلاحياته الرسمية "مؤقتا" إلى نائبته كاثلين هايكس.وأشار البيان إلى أن الأمر لا علاقة له بتشخيص إصابة أوستن (70 عاماً)، بمرض السرطان، مؤكدا عودته إلى منزله وممارسة مهامه دون أي تغييرات على جدول عمله الرسمي.وكان أوستن، قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.وصرح وزير الدفاع الأمريكي، حينها، بأنه ليس لديه دافع للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.
https://sarabic.ae/20240201/وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-يعتزم-الاستقالة-بعد-إعلان-إصابته-بالسرطان-1085656612.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي
08:34 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 25.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن، استأنف مهام عمله بعد الخضوع لفحص طبي.
وقال
البنتاغون، في بيان أمس الجمعة، إن أوستن "خضع لإجراء متابعة غير جراحي محدد مسبقاً واختياري ناجح يتعلق بمشكلة المثانة، التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق".
وأضاف البيان أن "أوستن خضع للفحص الطبي في مركز والتر ريد الطبي، والذي استمر نحو ساعتين ونصف".
وأوضح أنه خلال تلك الفترة، نقل أوستن صلاحياته الرسمية "مؤقتا" إلى نائبته كاثلين هايكس.
وأشار البيان إلى أن الأمر لا علاقة له بتشخيص إصابة أوستن (70 عاماً)، بمرض السرطان، مؤكدا عودته إلى منزله وممارسة مهامه دون أي تغييرات على جدول عمله الرسمي.
وكان أوستن، قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات
.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي، حينها، بأنه ليس لديه دافع للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.