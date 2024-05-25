البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي

عربي
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف أطراف مدينة القصير بريف حمص وسط سوريا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
09:03 GMT
10 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:13 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
إيران ومصر تتفقان على مواصلة المفاوضات لتعزيز وتطوير العلاقات
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة الحرب توافق على استئناف محادثات الهدنة مع حماس، توتر جديد في العلاقات بين مصر وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
08:18 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:26 GMT
34 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
09:31 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: المناورات الروسية هي رسالة بأن روسيا مستعدة لاستعمال حتى السلاح النووي للدفاع عن نفسها
11:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
16:03 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240525/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يستأنف-عمله-بعد-الخضوع-لفحص-طبي-1089194643.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن، استأنف مهام عمله بعد الخضوع لفحص طبي. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T08:34+0000
2024-05-25T08:59+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/08/1047439521_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bbde0104b98011930b872ecda6aa858d.jpg
وقال البنتاغون، في بيان أمس الجمعة، إن أوستن "خضع لإجراء متابعة غير جراحي محدد مسبقاً واختياري ناجح يتعلق بمشكلة المثانة، التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق".وأضاف البيان أن "أوستن خضع للفحص الطبي في مركز والتر ريد الطبي، والذي استمر نحو ساعتين ونصف".وأوضح أنه خلال تلك الفترة، نقل أوستن صلاحياته الرسمية "مؤقتا" إلى نائبته كاثلين هايكس.وأشار البيان إلى أن الأمر لا علاقة له بتشخيص إصابة أوستن (70 عاماً)، بمرض السرطان، مؤكدا عودته إلى منزله وممارسة مهامه دون أي تغييرات على جدول عمله الرسمي.وكان أوستن، قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.وصرح وزير الدفاع الأمريكي، حينها، بأنه ليس لديه دافع للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.
https://sarabic.ae/20240201/وزير-الدفاع-الأمريكي-لا-يعتزم-الاستقالة-بعد-إعلان-إصابته-بالسرطان-1085656612.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0c/08/1047439521_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_301d1f49a61531023f569a57e1ec108f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يستأنف عمله بعد الخضوع لفحص طبي

08:34 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 08:59 GMT 25.05.2024)
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIقائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن
قائد القيادة المركزية الأسبق بالجيش الأمريكي، والمرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن، استأنف مهام عمله بعد الخضوع لفحص طبي.
وقال البنتاغون، في بيان أمس الجمعة، إن أوستن "خضع لإجراء متابعة غير جراحي محدد مسبقاً واختياري ناجح يتعلق بمشكلة المثانة، التي تم الإبلاغ عنها في وقت سابق".
وأضاف البيان أن "أوستن خضع للفحص الطبي في مركز والتر ريد الطبي، والذي استمر نحو ساعتين ونصف".
وأوضح أنه خلال تلك الفترة، نقل أوستن صلاحياته الرسمية "مؤقتا" إلى نائبته كاثلين هايكس.
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2024
وزير الدفاع الأمريكي لا يعتزم الاستقالة بعد الإعلان عن إصابته بالسرطان
1 فبراير, 16:35 GMT
وأشار البيان إلى أن الأمر لا علاقة له بتشخيص إصابة أوستن (70 عاماً)، بمرض السرطان، مؤكدا عودته إلى منزله وممارسة مهامه دون أي تغييرات على جدول عمله الرسمي.
وكان أوستن، قد دخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري في ماريلاند، بسبب تدهور حالته الصحية، في بداية يناير/ كانون الثاني الماضي، ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، وغادر أوستن، المستشفى بعد أسبوعين من العلاج من مضاعفات جراحة سرطان البروستات.
وصرح وزير الدفاع الأمريكي، حينها، بأنه ليس لديه دافع للاستقالة من منصبه، رغم تشخيص إصابته بمرض السرطان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يعلن استهداف 11 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود05:20 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала