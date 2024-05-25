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الجيش الأمريكي يرصد صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر
الجيش الأمريكي يرصد صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، رصد قواته إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخين باليستيين، باتجاه البحر الأحمر، ضمن الهجمات المستمرة للجماعة، التي تقول... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T20:41+0000
2024-05-25T20:41+0000
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وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها على منصة "إكس"، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في حوالي الساعة 3:50 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 25 أيار/ مايو، صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".وتابعت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية في تحديثها، أن "السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".يأتي هذا الإعلان بعد إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحرين العربي والأبيض المتوسط، وأخرى يونانية في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة. وفي يوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت منذ نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والبحر المتوسط، وتوعد بتصعيد كبير ومؤثر في الفترة القادمة.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.وفي الثالث من مايو/ أيار الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، ضمن مرحلة رابعة من تصعيد الجماعة هجماتها البحرية.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مساندتها للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع. وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها جزء من "محور المقاومة"، الذي يضم إيران، وسوريا، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20240524/أنصار-الله-تعلن-استهداف-3-سفن-مرتبطة-بإسرائيل-في-3-بحار-1089174831.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

الجيش الأمريكي يرصد صاروخين باليستيين أطلقتهما "أنصار الله" باتجاه البحر الأحمر

20:41 GMT 25.05.2024
© AFP 2023صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
صواريخ تستخدمها جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
صواريخ تستخدمها جماعة "أنصار الله" اليمنية
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، رصد قواته إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية صاروخين باليستيين، باتجاه البحر الأحمر، ضمن الهجمات المستمرة للجماعة، التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها على منصة "إكس"، إن "الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا في حوالي الساعة 3:50 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 25 أيار/ مايو، صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه البحر الأحمر".
وتابعت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية في تحديثها، أن "السلوك الخبيث والمتهور المستمر من قبل الحوثيين المدعومين من إيران، يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرّض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".
يأتي هذا الإعلان بعد إعلان جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفينتين إسرائيليتين في البحرين العربي والأبيض المتوسط، وأخرى يونانية في البحر الأحمر، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.
وفي يوم الخميس الماضي، أعلن زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن قواته استهدفت منذ نوفمبر الماضي/ تشرين الثاني الماضي، 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، في البحرين الأحمر والعربي، وخليج عدن، والمحيط الهندي، والبحر المتوسط، وتوعد بتصعيد كبير ومؤثر في الفترة القادمة.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" اليمنية، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي الثالث من مايو/ أيار الجاري، أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، توسيع نطاق عملياتها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها لتشمل البحر الأبيض المتوسط، ضمن مرحلة رابعة من تصعيد الجماعة هجماتها البحرية.
القوات المسلحة اليمنية التابعة لجماعة أنصار الله في صنعاء - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
"أنصار الله" تعلن استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في 3 بحار
أمس, 13:07 GMT
وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن مساندتها للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" اليمنية أنها جزء من "محور المقاومة"، الذي يضم إيران، وسوريا، و"حزب الله" اللبناني، وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفحأمس, 22:00 GMT
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