https://sarabic.ae/20240525/الدفاع-الروسية-اعتراض-صاروخ-نبتون-مضاد-للسفن-و29-قذيفة-لراجمات-فامباير-فوق-بيلغورود-1089210680.html
الدفاع الروسية: اعتراض صاروخ "نبتون" مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق بيلغورود
الدفاع الروسية: اعتراض صاروخ "نبتون" مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعًا... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T21:45+0000
2024-05-25T21:45+0000
2024-05-25T22:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صاروخ نبتون مضاد للسفن وراجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240525/مقتل-شخصين-وإصابة-10-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بيلغورود--1089206056.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: اعتراض صاروخ "نبتون" مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق بيلغورود
21:45 GMT 25.05.2024 (تم التحديث: 22:20 GMT 25.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز "نبتون" و29 قذيفة لراجمات "فامباير"، تم اعتراضها جميعًا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه "عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صاروخ نبتون مضاد للسفن وراجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير".
وأضاف، "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.