https://sarabic.ae/20240525/مقتل-شخصين-وإصابة-10-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-استهدف-بيلغورود--1089206056.html
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عن مقتل شخصين وأصيب 10 آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف قرية في مقاطعة بيلغورود. 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T16:47+0000
2024-05-25T16:47+0000
2024-05-25T16:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان، اليوم السبت إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود باستخدام الصواريخ العنقودية، ولقي شخصان حتفهما، وأصيب 10 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي. وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sarabic.ae/20240525/إعلام-غربي-رموز-نازية-تظهرعلى-معدات-الجيش-الأوكراني-بكثرة--1089201267.html
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روسيا
مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين جراء قصف أوكراني استهدف بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، عن مقتل شخصين وأصيب 10 آخرين، جراء قصف أوكراني استهدف قرية في مقاطعة بيلغورود.
وقال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف جلادكوف، في بيان، اليوم السبت إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية أوكتيابرسكي في مقاطعة بيلغورود باستخدام الصواريخ العنقودية، ولقي شخصان حتفهما، وأصيب 10 أشخاص، من بينهم طفل يبلغ من العمر ثمانية أعوام".
وأشار حاكم المقاطعة إلى أنه بعد سقوط القذيفة، اشتعلت النيران في مبنى سكني، ووصلت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لصرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.