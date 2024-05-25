https://sarabic.ae/20240525/الدفاع-الروسية-تحيد-نحو-1500-عسكري-أوكراني-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1089196955.html

الدفاع الروسية تحيد نحو 1500 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

الدفاع الروسية تحيد نحو 1500 عسكري أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد نحو 1500 عسكري أوكراني، خلال الساعات الـ24 الماضية، بمناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة. 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T11:04+0000

2024-05-25T11:04+0000

2024-05-25T11:05+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وذكرت الدفاع الروسية، في بيان حول سير العملية العسكرية الخاصة خلال الـ24 الساعة الماضية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تواصل تقدمها في أعماق دفاعات العدو، وتم صد هجومين مضادين بمقاطعة خاركوف، حيث بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 220 عسكريًا".وأضافت الدفاع الروسية أن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 210 عسكريين"، منوهة بأن "وحدات مجموعة قوات "الجنوب" الروسية، حسّنت الوضع على طول خط المواجهة، وخسر العدو أكثر من 475 جنديا".وأكدت الدفاع الروسية أن "وحدات مجموعة قوات "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 عسكريًا، كما هزمت فرق من قوات مجموعة "دنيبر" تشكيلات عسكرية أوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 50 عسكريًا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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