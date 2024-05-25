https://sarabic.ae/20240525/السفير-الروسي-في-واشنطن-أوكرانيا-ستفقد-أراض-كثيرة-إذا-تجاهلت-الولايات-المتحدة-مقترحات-روسيا-1089207304.html
السفير الروسي في واشنطن: أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا
السفير الروسي في واشنطن: أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، بأن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية المقترحات الروسية لإجراء محادثات... 25.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-25T17:36+0000
2024-05-25T17:36+0000
2024-05-25T17:36+0000
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وأضاف أنتونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه "إذا تم تجاهل المقترحات الروسية لمحادثات السلام في واشنطن مرة أخرى، فإن الأوكرانيين سيخسرون المزيد من الأراضي مقارنة بما لديهم الآن".وفي حديثه عن القضايا الأوكرانية، لفت السفير الانتباه أيضًا إلى المؤتمر المعلن عنه في سويسرا، والذي وصفه أنتونوف بـ"التدنيس" الذي لا يمكن أن يحل محل العمل الدبلوماسي والقانوني الجاد للأطراف.ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وروسيا لن تحضره.وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي "صيغة السلام"، التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تنوي القيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذا الحدث دون مشاركة روسيا.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
السفير الروسي في واشنطن: أوكرانيا ستفقد أراض كثيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة مقترحات روسيا
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، بأن أوكرانيا ستخسر مناطق كبيرة إذا تجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية المقترحات الروسية لإجراء محادثات السلام.
وأضاف أنتونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية، أنه "إذا تم تجاهل المقترحات الروسية لمحادثات السلام في واشنطن مرة أخرى، فإن الأوكرانيين سيخسرون المزيد من الأراضي مقارنة بما لديهم الآن".
وفي حديثه عن القضايا الأوكرانية، لفت السفير الانتباه أيضًا إلى المؤتمر المعلن عنه في سويسرا، والذي وصفه أنتونوف بـ"التدنيس" الذي لا يمكن أن يحل محل العمل الدبلوماسي والقانوني الجاد للأطراف.
ووفقا له، فإنه "في الواقع، هذه المبادرة ليست أكثر من لغة نابية، تهدف إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن المشاكل الرئيسية في عصرنا، وإن استبدال العمل الدبلوماسي والقانوني الجاد بالأحاديث الفارغة وتكرار الشعارات السياسية لن ينجح".
ومن المقرر أن تعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو/ حزيران المقبل، بالقرب من مدينة لوسيرن، وروسيا لن تحضره.
وقد تمت دعوة نحو 160 دولة لحضور الاجتماع، وكان السفير الروسي لدى برن، سيرغي جارمونين، قد صرح في وقت سابق لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا لن تشارك بأي شكل من الأشكال في المؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، والذي يهدف إلى تقديم إنذار لموسكو.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي "صيغة السلام"، التي ستتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تنوي القيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذا الحدث دون مشاركة روسيا.